Bláznivá Chadliho sezona. V klubu téměř nehrál, Belgii táhne k medaili

PRAHA Při pomyšlení na uplynulý ročník se svírá fotbalovému záložníkovi Belgie Naceru Chadlimu žaludek. Ještě před šesti měsíci se osmadvacetiletý hráč cítil prokletý."Pokaždé, když jsem se uzdravil, zranil jsem se okamžitě znovu. Nechápu, proč tělo v mém věku dostatečně neregenerovalo. Řekl jsem si, že to je osud a že to musím přijmout," říkal smířlivě záložník anglického West Bromwich Albion.

Chadli se však po řadě problémů před MS zotavil a stal se platným členem reprezentačního týmu na mistrovství světa v Rusku.

Ba co víc. Fotbaloví bohové se začali na Belgičana znovu usmívat. A nikdy asi více než 2. července.

„Rudí ďáblové“ ten den porazili v osmifinále Japonsko. Ještě v 68. minutě svěřenci trenéra Roberta Martíneze prohrávali 0:2, postupně ale průběh zápasu srovnali a v poslední minutě nastaveného času z brejku rozhodli.

Rychlým rozehráním založil smrtelný kontr brankář Thibaut Courtois. Míč si převzal Kevin De Bruyne, našel na pravém křídle rozeběhnutého Thomase Meuniera, jenž naservíroval míč na úroveň penaltového puntíku na zcela osamoceného Nacera Chadliho. Střídající záložník nekompromisně poslal míč po zemi k pravé tyči Japonska a dokonal senzační obrat. Belgičané postoupili do čtvrtfinále proti Brazílii.

Belgický trenér Martínez ocenil Chadliho za rozhodující branku zařazením do základní sestavy právě proti Brazílii.

Byl to jeho první start v základní sestavě od října 2017. A jeho nasazení se ukázalo jako klíčové. Ve třinácté minutě to byl totiž on, kdo kopal nebezpečně střílený roh na přední tyč, který si do vlastní branky srazil hlavičkou brazilský záložník Fernandinho.

V minulém ročníku odehrál hbitý záložník v Premier League pouze 215 minut, poprvé v kariéře navíc zažil sestup svého West Bromwich Albion do druhé ligy. O méně než dva měsíce později zaznamenal v Rusku již 290 minut. Nyní se chystá na utkání o bronz, které se odehraje v sobotu od 16.00.

„Měl jsem chaotický rok, bylo to opravdu těžké období. To co zažívám teď, je neskutečné. Jednoduše lítám hlavou v oblacích,“ rozplývá se belgický záložník.

Při rozhodnutí Martíneze povolat Chadliho do reprezentačního výběru se zaznělo spoustu pochybovačných hlasů. „Byla to náročná cesta, nevěřil bych tomu, že budu povolaný.“

Belgičané můžou v sobotním utkání o bronz otevřít novou kapitolu. Pokud porazí Anglii, překonají tak 4.místo z mistrovství světa v Mexiku z roku 1986 a stanou se nejúspěšnějším mužstvem v historii této jedenáctimilionové země.