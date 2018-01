Bjoerndalenovi hrozí, že přijde o historický rekord ze ZOH. Do Korey má daleko

oberhof Nejúspěšnější zimní olympionik historie Ole Einar Björndalen se nevzdává myšlenky na účast na sedmých hrách, ale zatím k ní má daleko.

V takřka 44 letech je podle výsledků v sezoně až sedmý v nabitém norském týmu biatlonistů, přičemž do Pchjongčchangu pojede jen šest.

Ve středu na Světovém poháru v Ruhpoldingu bude mít zřejmě poslední šanci nominaci si vybojovat.



Kariéra a medailová sbírka „Krále biatlonu“ je úchvatná. Z olympiád má osm zlatých medailí a dohromady třináct, titul mistra světa vybojoval dvacetkrát, Světový pohár vyhrál celkově šestkrát.

Jenže v současnosti má k elitě hodně daleko. Po závodech v Oberhofu je v pořadí SP až čtyřicátý a hlavně až sedmý mezi Nory.

Naději však stále má, i když zatím konkurenci nestačí. O tom v Oberhofu hovořil i trenér norských biatlonistů Siegfried Mazet. „Všechno je pořád otevřené. Vlak mu ještě neujel,“ řekl.

Ole Einar Björndalen

Björndalen, jenž oslaví 44. narozeniny 27. ledna, sám cítí tlak. „A hodně velký. Myslel jsem, že nový rok odstartuju líp,“ přiznal legendární Nor v Oberhofu.



Tam si zapsal na jeho poměry tragické umístění: ve sprintu 52. místo a ve stíhačce 36. Jednou zaostal za špičkou o více než dvě minuty, podruhé o téměř čtyři. Do nedělní štafety se nedostal.

Původně chtěl biatlonový rekordman ukončit kariéru po domácím mistrovství světa v Oslu 2016. Tam zazářil čtyřmi medailemi a mluvil o tom, že se cítí, jako by mu stále bylo dvacet. O necelé dva roky později je ve zcela opačné situaci.

Aby splnil kritéria pro účast na olympiádě, na níž startoval poprvé v Lillehammeru 1994, musí být dvakrát do dvanáctého místa nebo jednou nejhůř šestý.

V této sezoně se mu ale povedla jen štafeta v Hochfilzenu, kde přispěl ke zlaté medaili. Ve středu v Ruhpoldingu ve vytrvalostním závodu poběží zřejmě o poslední šanci.

Jeho norští kolegové nicméně věří, že jejich vzor ještě zabojuje. „Olympiáda bez Oleho není olympiáda,“ řekl Johannes Bö.



A jeho bratr Tarjei přidal: „Není lehké sledovat, jak váš kamarád bojuje s formou. Ale on sám ví nejlíp, co má udělat. Myslím, že to dokáže.“

Olympijské hry začnou v Koreji 9. února. Björndalenova manželka Darja Domračevová tam každopádně závodit bude.