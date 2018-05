Bizarní ‚obchod‘: Rwanda sponzoruje Arsenal z britských peněz na pomoc chudým

PRAHA Britský bulvární deník Daily Mail zveřejnil závažné informace. Rwanda, jedna z nejchudších zemí světa, která inkasuje miliony liber jako podporu z peněz britských daňových poplatníků, sponzoruje 30 miliony liber anglický fotbalový klub Arsenal Londýn. Africký stát jen letos obdržel od Velké Británie 62 milionů liber (v přepočtu asi 1,9 miliardy korun).

A elitnímu klubu Premier League platí za to, aby propagoval na svých dresech cestování do země. Netradiční dohoda také obsahuje možnost užívat VIP box na stadionu londýnského klubu pro rwandského diktátora Paula Kagameho a jeho blízké. Ten má díky svému příspěvku na Emirates Stadium přístup do sekce pro VIP a několik volných vstupenek. Zároveň Kagame může natočit reklamu s hráči. Pro tento účel již využil německého záložníka Mesuta Özila.

Britská vláda se údajně zavázala, že každý rok zaplatí 13 miliard liber jako pomoc zemím hospodařícím pod hranicí chudoby. Kritici programu zahraniční pomoci ale prohlašují, že se velkou spoustou peněz daňových poplatníků zbytečně plýtvá. V loňském roce podle deníku poskytla Británie rwandské vládě 27 milionů liber na rozvoj země a 37 miliony dotovala další projekty na pomoc v zemi.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun a rwandský prezident Paul Kagame (vpravo) na pietním obřadu k dvacetiletému výročí genocidy.

Navzdory obrovskému množství prostředků, které Velká Británie a další země do Rwandy posílají, Daily Mail zdůrazňuje, že je většina veřejných budov v zemi, jako jsou nemocnice, školy a další, bez elektřiny. Místo toho Kagame, který čelí obviněním z vraždění a mučení svých oponentů, financuje méně humanitární projekty – například provozování letecké společnosti RwandAir, která má týdně pohltit až 750 tisíc liber.

Na dobrých vztazích s Velkou Británií Kagame pracuje dlouhodobě. Dobře znám je svým dobrým vztahem s bývalým britským premiérem Tonym Blairem. Ten Kagameho v minulosti popsal jako vizionářského vůdce a dobrého přítele.

„Navštivte Rwandu“ na dresu

Za deset milionů liber ročně budou mít hráči Arsenalu po příští tři roky na rukávu malý nápis „Navštivte Rwandu“ a stejný text se bude objevovat i na velkoplošných obrazovkách u hřiště. Člen britského parlamentu a byznysmen Andrew James Bridgen je situací šokován. „Je to naprosto ohromující informace. Nechápu, jak je to možné,“ řekl.

„Britští daňoví poplatníci určitě rádi uslyší, že země podporovaná obřími dotacemi Velké Británie pumpuje miliony liber do bohatého britského fotbalového klubu. Je to vlastně až k smíchu. Ukazuje to naprostou hloupost, na níž je systém dotací založen,“ dodal Bridgen.

Rwandský bojovník za lidská práva sídlící v Londýně Rene Mugenzi, který běžně funguje s ochrankou – prý proti Kagameho zabijákům –, vidí jednoduché řešení: „Jak může země, která dostane od Spojeného království desítky milionů podpory, utrácet peníze za fotbalový klub v Londýně jen proto, že je prezident Kagame jejich fanouškem? Británie by měla okamžitě přestat Rwandě posílat peníze. Nechce se mi vůbec věřit, že Arsenal na takovou dohodu přistoupil.“



Arsenal na dohodě nevidí nic špatného



Klub ovšem na sponzorské dohodě nic špatného neshledává. „Rwanda je považována za jednu z nejpokročilejších zemí v Africe. Věříme tomu, že jsme utvořili partnerství, které zemi pomůže v oblasti cestovního ruchu,“ vzkázal londýnský celek.

Už před několika měsíci se ministryně pro zahraniční rozvoj Penny Mordauntová podivovala, proč britská vláda investuje tolik peněz do zahraniční pomoci, když nemá od ostatních zemí záruku, jak se s příspěvky nakládá.

„Veškerá britská pomoc Rwandě je vyčleněna na specifické programy, jako je vzdělávání nebo zemědělství. Snažíme se sledovat, kam přesně peníze putují, ale kompletně to nelze mít pod kontrolou. Chceme pomoci Rwandě postavit se na vlastní nohy, ale nevím, jestli je tohle správná cesta,“ tvrdí Mordauntová.

Rwandská rozvojová rada se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, její generální ředitel Clare Akamanzi ale minulý týden řekl: „Jsme nadšeni ze spojení s týmem, jako je Arsenal. Doufáme, že pomůžeme představit lidem krásu naší země.“