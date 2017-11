Biatlonovou sezonu otevře smíšená štafeta Puskarčíková, Vítková, Moravec a Krčmář

ÖSTERSUND To nejlepší, co momentálně mají k dispozici, nasadí čeští trenéři do smíšené štafety v zahajovací den Světového poháru biatlonistů. V neděli od 17.10 se představí kvarteto Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Ondřej Moravec a Michal Krčmář.

V předchozím sprintu dvojic (single mix) nastoupí ve 14.15 duo Jessica Jislová a Michal Šlesingr.

S kým budou startovat vybrané sestavy Sprint dvojic: 1 RAKOUSKO: Hauserová, Eder.

Hauserová, Eder. 2 FRANCIE: Dorinová-Hab., M. Fourcade.

Dorinová-Hab., M. Fourcade. 3 NĚMECKO: Hinzová, Lesser.

Hinzová, Lesser. 4 KAZACHSTÁN: Višněvská, Braun.

Višněvská, Braun. 5 ŠVÉDSKO: Perssonová, Samuelsson.

Perssonová, Samuelsson. 6 USA: Dreissigackerová, Nordgren.

Dreissigackerová, Nordgren. 7 ŠVÝCARSKO: Cadurischová, Dolder.

Cadurischová, Dolder. 8 UKRAJINA: Semerenková, Pidhrušnyj.

Semerenková, Pidhrušnyj. 9 ČESKO: JISLOVÁ, ŠLESINGR.

JISLOVÁ, ŠLESINGR. 10 RUSKO: Slivkovová, Jelisejev. Celkem startuje 23 dvojic. Smíšená štafeta: 1 NĚMECKO: Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Pfeiffer.

Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Pfeiffer. 2 FRANCIE: Chevalierová, Bescondová, Beatrix, Desthieux.

Chevalierová, Bescondová, Beatrix, Desthieux. 3 NORSKO: Tandrevoldová, Eckhoffová, J. Boe, Svendsen.

Tandrevoldová, Eckhoffová, J. Boe, Svendsen. 4 RUSKO: Podčufarovová, Jurlovová, Cvetkov, Šipulin.

Podčufarovová, Jurlovová, Cvetkov, Šipulin. 5 ITÁLIE: Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer.

Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer. 6 UKRAJINA: Semerenková, Pidhrušná, Semenov, Pryma.

Semerenková, Pidhrušná, Semenov, Pryma. 7 ČESKO: PUSKARČÍKOVÁ, VÍTKOVÁ, MORAVEC, KRČMÁŘ.

PUSKARČÍKOVÁ, VÍTKOVÁ, MORAVEC, KRČMÁŘ. 8 ŠVÉDSKO: Oebergová, Magnussonová, Nelin, Lindström.

Oebergová, Magnussonová, Nelin, Lindström. 9 USA: Dunkleeová, Eganová, Bailey, Doherty.

Dunkleeová, Eganová, Bailey, Doherty. 10 RAKOUSKO: Zdoucová, Schwaigerová, Mesotitsch, Leitner. Celkem startuje 24 štafet.

„Gábina Koukalová zatím závodit nemůže, vybrali jsme do smíšenky a singl mixu to nejlepší, co momentálně máme,“ uvedl šéftrenér Ondřej Rybář.

„Otázka byla jen, kdo z holek pojede singl mix. Nakonec jsme se rozhodli pro Jessicu Jislovou, která by to mohla střelecky podržet. Vypadala v tomto směru na tréninku líp než Lucka Charvátová.“



Smíšenou štafetu pak rozběhne Eva Puskarčíková. „S rozbíháním ve štafetě má už Evička zkušenosti a mohlo by jí vyhovovat i to, že tempo na prvním úseku nemusí být až tak rychlé,“ podotkl Rybář.

„Druhý úsek pak pojede Verča Vítková, která poslední dobou vypadala dost dobře. A Michal Krčmář je coby finišman už také ozkoušený.“

Na rozdíl od Čechů francouzská reprezentace nasadí své nejlepší už do sprintu dvojic, kam nominovala Marie Dorinovou-Habertovou a Martina Fourcada.

Stejně jako Koukalová není zatím na startu loňská šampionka Laura Dahlmeierová, která kurýruje nachlazení. Němečtí trenéři tudíž vysílají do smíšené štafety sestavu Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Pfeiffer.

Loni ovládli v Östersundu tuto disciplínu Norové před Německem, Itálií a Ruskem, přičemž první čtyři štafety doběhly ve 44 vteřinách. České kvarteto tehdy skončilo v sestavě Vítková, Koukalová, Šlesingr, Moravecsedmé, zatímco dvojice Puskarčíková, Krčmář dojela ve sprintu dvojic čtrnáctá.

Na mistrovství světa v Hochfilzenu pak bylo kvarteto Puskarčíková, Koukalová, Moravec, Krčmář sedmé a při dosud poslední smíšené štafetě v rámci Světového poháru v Kontiolahti čtveřice Puskarčíková, Vítková, Šlesingr, Krčmář šestá.

V minulosti bývala právě smíšená štafeta parádní disciplínou českého biatlonu, právě v ní získali reprezentanti světový bronz v Novém Městě 2013, olympijské stříbro v Soči 2014 a jako korunu skvělé éry světové zlato v Kontiolahti 2015.