Biatlonová stíhačka v Hochfilzenu: Vítková dojela jedenáctá, Krčmář byl 25.

Muži , stíhací závod na 12,5 km: 1. J. Bö (Nor.) 36:41,1 (3 trest. okruhy), 2. Fak (Slovin.) -58,8 (1), 3. M. Fourcade (Fr.) -1:10,0 (5), 4. Schempp (Něm.) -1:10,5 (4), 5. T. Bö (Nor.) -1:11,9 (2), 6. Cvetkov (Rus.) -1:12,3 (1), 7. Hofer (It.) -1:30,2 (3), 8. L'Abee Lund (Nor.) -1:35,1 (4), 9. Šipulin (Rus.) -1:38,6 (2), 10. Birkeland (Nor.) -1:42,2 (3), ...25. KRČMÁŘ -2:36,3 (3), 40. ŠLESINGR -3:35,8 (3), 43. MORAVEC -3:56,0 (5), 47. VÁCLAVÍK (všichni ČR) -5:06,4 (7).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 264, 2. J. Bö 238, 3. Fak 216, 4. Schempp 176, 5. T. Bö 170, 6. Fillon Maillet (Fr.) 163, ...38. MORAVEC 37, 41. KRČMÁŘ 33, 44. ŠLESINGR 23, 54. KRUPČÍK (ČR) 9.

Ženy, stíhací závod na 10 km: 1. Kuzminová (SR) 34:31,2 (1), 2. Mäkäräinenová (Fin.) -10,2 (2), 3. Domračevová (Běl.) -11,8 (1), 4. Wiererová (It.) -51,6 (2), 5. Olsbuová (Nor.) -58,2 (1), 6. Džymová (Ukr.) -1:08,0 (1), 7. Akimovová (Rus.) -1:13,4 (1), 8. Solemdalová (Nor.) -1:16,6 (2), 9. Krjuková (Bulh.) -1:19,4 (0), 10. Dahlmeierová (Něm.) -1:32,4 (1), 11. VÍTKOVÁ -1:38,5 (3), ...50. DAVIDOVÁ (obě ČR) -4:53,3 (7).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 22 závodů): 1. Mäkäräinenová 196, 2. Olsbuová 183, 3. Solemdalová 179, 4. Džymová 175, 5. Herrmannová (Něm.) 167, 6. Braisazová (Fr.) 166, ...11. VÍTKOVÁ 136, 37. PUSKARČÍKOVÁ (ČR) 45.