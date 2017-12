Biatlonová mizérie pokračuje. Muži byli ve štafetě až osmnáctí, vyhráli Norové

HOCHFILZEN Štafetu biatlonistů v rakouském Hochfilzenu suverénně ovládli Norové, kteří i bez bratrů Böových vyhráli bezmála o dvě minuty před Německem. V obtížných podmínkách, které při nedělním závodě Světového poháru panovaly, to byly jediné dvě štafety, které nemusely na trestné kolo. Čeští reprezentanti se s nevyzpytatelným větrem na střelnici nesrovnali. Kvarteto ve složení Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Adam Václavík a Michal Krčmář po pěti trestných kolech obsadilo až osmnáctou příčku.

Norové potřebovali jen devět náhradních nábojů. Ole Einar Björndalen po prvním úseku předával druhý s minimální ztrátou na Němce v belgických barvách Michaela Rösche. Po třetím úseku už měla norská štafeta téměř minutový náskok a finišman Lars Helge Birkeland ho zdvojnásobil. Třetí za Němci skončili Francouzi, kterým chyběl odpočívající Martin Fourcade.

V českém podání štafeta potvrdila trápení mužské části reprezentace v úvodu olympijské sezony. Šlesingr musel hned po střelbě vleže na trestné kolo a propadl se na 22. příčku. Jeho další trestné kolo přišlo po položce vestoje.

Vzhledem k chybám soupeřů se ale posunul na závěr druhé desítky a nakonec předával jako osmnáctý. „Faktem je, že ten vítr je takový proměnlivý a je to dost náročné v tom střílet. Bylo docela těžké na to reagovat. Nicméně byli tam závodníci, kteří to zvládli líp, takže to pro mě není žádná omluva,“ komentoval svůj výkon pro Českou televizi.

Moravec jako jediný z Čechů solidně střílel. Na každé položce potřeboval po jednom náhradním náboji a vytáhl štafetu na jedenácté místo. „Škoda jen, že jsem jel celou dobu víceméně sám. Kdyby člověk jel v tom vlaku, tak se jede líp. V těchhle podmínkách je ta střelnice těžká. Myslím si, že ta střelba nebyla špatná,“ řekl.

Mladík Václavík se také nevyhnul trestnému kolu, ale jedenáctou příčku udržel. Ztráta Čechů na čelo už ale narostla na bezmála pět minut, na desítku ztráceli zhruba minutu.

Ani Krčmářovi se ale na střelnici nedařilo. Vleže spotřeboval všechny tři náhradní náboje, vestoje mu ani ty nestačily a musel na dvě trestná kola. Češi se propadli na osmnácté místo. Byli poslední ze štafet, které nebyly staženy ze závodu kvůli dostižení o kolo. Vzhledem k velkým odstupům se to dnes stalo hned osmi kvartetům včetně domácích Rakušanů.

Trenér Michael Málek neskrýval zklamání. „Hrůza, hrůza, hrůza, nic jiného se k tomu nedá říct. Prostě jsme to nezvládli absolutně na střelnici,“ řekl. „Kluci jdou se strašným respektem do těch závodů a chybí tomu lehkost. Furt je tam obava o výsledek a to nám strašně svazuje ruce,“ doplnil k formě svých svěřenců.

Ve 14:10 odstartovala v Hochfilzenu ženská štafeta. Češky jedou ve složení Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková.