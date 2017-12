Vítková skončila ve sprintu v Östersundu osmá. ‚Střílela jsem na jistotu’

Ženy - sprint na 7,5 km: 1. Herrmannová (Něm.) 19:54,8 (1 tr. okruh), 2. Braisazová (Fr.) -15,2 (0), 3. Džimová (Ukr.) -19,6 (0), 4. Solemdalová (Nor.) -24,3 (0), 5. Vittozziová (It.) -24,5 (0), 6. Mäkäräinenová (Fin.) -26,0 (1), 7. Olsbuová (Nor.) -26,5 (0), 8. Vítková -35,9 (0), 9. Wiererová (It.) -38,4 (1), 10. Hildebrandová (Něm.) -40,6 (0), ...32. Puskarčíková -1:21,5 (1), 67. Johanidesová -2:20,6 (0), 72. Charvátová -2:29,8 (4), 91. Jislová -3:06,3 (3).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 22 závodů): 1. Solemdalová 97, 2. Džimová 96, 3. Skardinová (Běl.) 89, 4. Braisazová 88, 5. Herrmannová 78, 6. Mäkäräinenová 68, ...8. Vítková 63, 13. Puskarčíková 45.