Biatlonisté mají za sebou střelecký dril. Vyplatí se jim už v německém Oberhofu?

PRAHA V zeleném srdci Německa uprostřed Durynského lesa. Na místě, kde lze už tradičně zažít téměř vše od mlhy, deště a chumelenice až po pořádný vítr. Právě tady v sotva dvoutisícové zapadlé vesničce Oberhof ve čtvrtek startuje 4. kolo Světového poháru.

Česká výprava do něj vstupuje s novou nadějí. Nadějí na lepší výsledky, než kterých dosáhla v úvodních třech kolech seriálu. A také s nadějí na první stupně vítězů v této sezoně. I když první...

V zatím dost nevýrazné zimě přišlo na konci roku velké povzbuzení. České duo Ondřej Moravec s Evou Puskarčíkovou v tradiční biatlonové exhibici na fotbalovém stadionu Schalke nestačilo v bitvě dvojic pouze na ruský pár Jekatěrina Jurlovová, Alexej Volkov.

Na dohled prvnímu místu je držela především rychlá a přesná střelba a také Moravcův velmi slušný běh. Jaká to změna oproti předchozímu trápení!

„Věřím, že podobný výsledek pomůže jak Evě a Ondrovi, tak i nám všem ostatním. Ukazuje to, že pracujeme dobře,“ myslí si šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Češi ve vánoční exhibici vyrovnali maximum z roku 2015, kdy Moravce na pódiu doplnila Gabriela Koukalová - tehdy vedoucí žena Světového poháru, který následně vyhrála i celkově.

Pro šestadvacetiletou Puskarčíkovou to 28. prosince byla velká premiéra. O to je druhé místo cennější. „Ještě na odpoledním rozstřelu jsem se trápila se střelbou. Připadala jsem si jako gladiátor v Koloseu. V závodě už to ale bylo fajn,“ těšilo ji. Z téměř 50 tisíc diváků se nerozklepala. „A lepší test nervů, než právě takový závod, neexistuje,“ potvrdil pro biatlon.cz Rybář.

Během vánoční přestávky pilovali Češi formu na několika frontách. Čtrnáct z nich absolvovalo náročné soustředění v Jablonci, šest mužů se zase připravovalo v Novém Městě na Moravě.

Jen Lucie Charvátová s Ondřejem Moravcem plnili tréninkové plány v Rakousku, konkrétně v Seefeldu a v Hochfilzenu, kde 33letý biatlonista trénoval s rakouskou skupinou Simona Edera. „Měl jsem tam i obě své holky, navíc za námi přijela i sestra s manželem,“ hlásil.

Program byl jednoduchý - střelba, střelba a zase střelba. Vždyť právě ta české biatlonisty v úvodním trimestru tolik trápila.

„Vrátili jsme se ke střeleckému drilu. Hodně jsme se věnovali také objemové přípravě, speciální síle a samozřejmě i rychlosti,“ vysvětloval trenér Zdeněk Vítek. „Nechyběly ani rychlostní tréninky, kterých ale nebylo mnoho. Chceme rychlost získávat v průběhu samotných závodů,“ doplnil Rybář.

Tu šanci budou mít Češi už ve čtvrtek od 12.30. To je v Oberhofu na programu ženský sprint.