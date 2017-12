Biatlonisté dál pokračují v tápání. Nejlepší z nich Krčmář skončil až 34.

Muži - sprint: 1. J. Bö (Nor.) 22:16,9 (0 trest. okruhů), 2. M. Fourcade -21,1 (0), 3. Guigonnat (oba Fr.) -34,7 (0), 4. Schempp (Něm.) -41,8 (0), 5. Desthieux (Fr.) -45,7 (0), 6. Šipulin (Rus.) -54,9 (1), 7. Gjesbakk (Nor.) -58,4 (0), 8. Lapšin (Korea) -1:05,1 (0), 9. Windisch (It.) -1:07,6 (0), 10. Burke (USA) -1:08,2 (0), ...34. Krčmář -1:49,3 (1), 37. Moravec -1:52,4 (2), 41. Šlesingr -1:57,0 (0), 47. Krupčík -2:10,5 (1), 84. Václavík -3:15,1 (4). Průběžné pořadí SP (po 6 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 318, 2. J. Bö 298, 3. Fak (Slovin.) 244, 4. Schempp 219, 5. Šipulin 178, 6. T. Bö (Nor.) 170, ...42. Moravec 41, 44. Krčmář 40, 52. Šlesingr 23, 63. Krupčík 9.