Biatlon i v diplomce. Puskarčíkovou čeká start do SP a píše o transformaci

PRAHA Ideální letní příprava? O té si mnohé české biatlonistky mohly nechat leda tak zdát. Nabourávalo jim ji křehké zdraví. A trable s vlastním tělem se nevyhnuly ani Evě Puskarčíkové. Drobná blondýnka se potýkala se zraněním ramena, což pro sportovkyni, která při závodech střílí z palné zbraně, je tuze nepříjemnou komplikací.

Na černé terče zpravidla pálí s obdivuhodnou rychlostí.

A k této přednosti často přidává i přesnost, vždyť Puskarčíková byla s 82% úspěšností střelby v minulém ročníku Světového poháru druhou nejlepší Češkou.

Předčila ji jen rozvážnější, leč neomylnější Koukalová.

Jak je na tom Puskarčíková při práci se svou malorážkou před úvodním podnikem SP ve švédském Östersundu? „Víte, jak to je. Mám dobrý pocit, ale u střelby prostě člověk nikdy neví. Je to jako na houpačce.“

Do olympijské sezony vstupuje šestadvacetiletá závodnice s mírným optimismem. Cíle si stanoví podle toho, jak jí vyjdou úvodní závody.

Vaši letní přípravu výrazně ovlivnilo zranění ramena. V čem vás limitovalo?

Dva měsíce jsem měla dost omezený trénink horní části těla, ale od září už je to v pohodě. Řekněme, že jsem nemohla měsíc, měsíc a půl střílet. Dost omezeně jsem mohla jezdit na kolečkových lyžích a posilovat.

Chyběly vám závody? Ostatní biatlonisté se shodovali, že se nemohli začátku Světového poháru dočkat.

Už se také těším. Na jednu stranu je totiž závodní sezona jednodušší než tréninková příprava (smích), takže už jsem se docela těšila.

Jak se cítíte na prahu nového ročníku Světového poháru po fyzické i psychické stránce?

Cítím se dobře. Uvidíme, jak mi to půjde při závodech. Jak říkal Ondra (šéftrenér českých biatlonistů Ondřej Rybář), nemáme úplně porovnání s ostatním světem. Moje poslední tréninkové závody nebyly podařené, za což podle mě mohly zmíněné výpadky v přípravě, které bohužel během léta nastaly.

Stanovila jste si sportovní cíle? Jaká máte od sebe očekávání?

Očekávání se odvinou od toho, jak se mi povedou první závody. Podle toho si pak nastavím nějaké cíle. Teď opravdu nedokážu říct, jak to bude vypadat.

Vrcholem sezony je olympiáda. Už nad ní přemýšlíte?

Snažím se vrchol sezony úplně neřešit. Ráda bych celý rok ve Světovém poháru jezdila stabilně a pak nebudu řešit, když se mi zrovna olympiáda nepovede. Uvidíme, jak to bude. Na tu první olympiádu jsem se dostala, ani jsem nevěděla jak, tehdy jsem to vůbec nečekala. Nyní si říkám, že by to mělo vyjít. (smích) Uvidíme, jak se mi budou dařit závody.

Program závodů je poměrně náročný. Jak během něj stíháte regenerovat, máte oblíbenou proceduru?

Tak asi masáž, studenou a teplou sprchu a pak nějaké protahování. Ono stejně kromě aktivního pohybu - třeba výklusu nebo vyjetí - nejde na těch cestách nic moc jiného vymyslet. Hlavně jde o to být psychicky v pohodě a když se něco nepovede, tak se z toho nesesypat.

Jak trávíte volný čas při putování po štacích Světového poháru?

Teď si budu muset krátit dlouhé chvíle tím, že budu psát diplomovou práci, takže si myslím, že momentálně mám o vyplnění volného času postaráno. Bude to dost náročné.

O čem píšete?

Píšu o biatlonu v období transformace. To znamená před rokem 2013 a po něm, kdy vlastně začal v Čechách biatlonový boom.

Oslovujete kvůli diplomové práci i své reprezentační kolegy?

Ano, i je. A využiji asi také trenéry a funkcionáře. Mám už i vybraný dotazník, který jsem rozeslala, a budu to teď zpracovávat. Chci se tomu věnovat hlavně v pauze mezi jednotlivými závody.