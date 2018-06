Bettman v Síni slávy NHL? ‚Vždyť má prsty ve všech úmrtích kvůli otřesům mozku,‘ bouří se hráči

Toronto Uvedení komisionáře NHL Garyho Bettmana do hokejové Síně slávy vyvolalo rozhořčení u bývalých hráčů, kteří vedení ligy vyčítají její přístup ke zraněním hlavy. Znechucení nad Bettmanovým oceněním v úterý vyjádřili Daniel Carcillo a Nick Boynton, kteří nedávno podali u federálního soudu další z několika žalob na NHL za to, že hráče nevarovala před rizikem poškození mozku.

„Nemůžu se přenést přes to, jaká facka do tváře to musí být pro rodiny Stevea Montadora, Ricka Rypiena, Dereka Boogaarda, Boba Proberta a Wadea Belaka,“ uvedl na twitteru Carcillo. Jmenoval tak bývalé hráče NHL, kteří měli poškozený mozek a předčasně zemřeli, přičemž mezi důvody jejich úmrtí patřila i předávkování a sebevražda.



„Gary Bettman má prsty ve všech těchto úmrtích kvůli tomu, že tajil informace o rizicích, která vyplývala z jejich práce,“ dodal Carcillo, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu z let 2013 a 2015 v dresu Chicaga.

K jeho kritice se připojil šampion z řad Blackhawks z roku 2010 Boynton. Bývalý obránce vyzval Síň slávy, aby mu vrátila všechny osobní předměty, které jí po skončení kariéry věnoval. „Součástí tohohle nechci být,“ uvedl.

Bettman bude letos uveden do Síně slávy společně s bývalými hráči Martinem Brodeurem, Martinem St. Louisem, Alexandrem Jakuševem, Williem O’Reem a Jaynou Heffordovou.

Během jeho pětadvacetiletého působení v roli komisionáře stoupl počet týmů NHL z 25 na 31 a roční příjem ligy se výrazně zvýšil z 437 milionů dolarů na více než čtyři miliardy. Liga však také zažila tři výluky a právě současnou kontroverzi ohledně otřesů mozku.