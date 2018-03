Berdych vypadl ze série Masters. Ve třetím kole ho za necelou hodin vyřadil Čong Hjon

INDIAN WELLS/PRAHA Tenista Tomáš Berdych vypadl na turnaji série Masters v Indian Wells stejně jako vloni ve třetím kole. Dvanáctého nasazeného českého hráče vyřadil za necelou hodinu a půl Korejec Čong Hjon. Jednadvacetiletý semifinalista letošního Australian Open porazil Berdycha ve třetím vzájemném zápase poprvé po setech 6:4, 6:4.

V ženské části turnaje zdolala v atraktivním souboji sester Williamsových starší Venus 6:3, 6:4 Serenu. Svou úspěšnější sestru, jež se vrací po loňském porodu dcery Alexis Olympie, porazila sedmatřicetiletá Venus poprvé od roku 2014.



„Tohle bude obrovský příběh, možná příběh roku,“ předpověděl Sereně úspěšný návrat král mužského tenisu Roger Federer, jenž slavil hladký postup do čtvrtého kola.

Srba Filipa Krajinoviče porazil za necelou hodinu 6:2, 6:1. „Doufám, že se rozhodne hrát hodně, bude si to užívat a kdo ví, jak daleko to dotáhne? A je to vlastně skoro jedno, ale bylo by úžasné to sledovat,“ dodal šestatřicetiletý čtyřnásobný otec.

Sestry Williamsovy se naposledy utkaly ve finále loňského Australian Open, kde už těhotná Serena získala rekordní 23. grandslamový titul. „Známe se navzájem velice dobře, ale rozhodně dnes zahrála o něco lépe, než obvykle hraje. Byla spolehlivá na servisu, prostě všechno zvládla skvěle,“ pochválila Serena sestru.

Venus proměnila po hodině a půl druhý mečbol, když Serena zahrála 41. nevynucenou chybu v zápase. „Netrefovala jsem údery, které nikdy nekazím, a to těsně. Alespoň už to bylo na hraně. Zlepšuju se. Ještě to není takové, jak bych chtěla, ale jednou bude,“ věří Serena, jež se vrací po čtrnáctiměsíční pauze. „Prostor pro zlepšení mám obrovský,“ dodala.

„Prostě jsem měla štěstí, že mám právě odehráno víc zápasů než ona,“ konstatovala Venus. „Myslím ale, že se rychle vrátí mezi nasazené a co nevidět vyhraje nějaký turnaj,“ věří v úspěšný comeback o rok mladší sestry.