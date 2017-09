Praha viděla unikátní tenisový moment. Federer s Nadalem hráli čtyřhru

PRAHA Očekávanější zápas Laver Cup neměl. První společná čtyřhra velikánů světového tenisu Španěla Rafaela Nadala a Švýcara Rogera Federera, okamžitě na sociálních sítích přezdívané jako Fedal, skončila úspěšně.

Majitelé 35 grandslamových vavřínů, kteří si dohromady vydělali na turnajích skoro 200 milionů dolarů, porazili v pražské O2 areně americký pár Sam Querrey, Jack Sock 6:4, 1:6 a 10:5 v super tie-breaku. „Jsem rád,“ oddechl si Federer.



O jejich společné čtyřhře se mluvilo od vyhlášení vzniku soutěže a celý týden před jejím startem. V sobotu dopoledne kapitán výběru Evropy Švéd Björn Borg vyřkl vytoužené složení a Federer i Nadal vypadali hodně soustředěně.

„Jde o mimořádný moment,“ konstatoval Borg. „Každý na tenhle moment čekal a teď to přišlo. Je to oslava tenisu,“ přidal se český tenista Tomáš Berdych.

Federer i Nadal nejdříve vítězně odehráli své dvouhry a pak je kamery pozorně sledovaly, jak se během Berdychova utkání připravovali na čtyřhru. Záběry ukázaly, jak u jednoho stolu s Borgem i jeho asistentem Thomasem Enqvistem rozebírali taktiku. „Hodně jsme se bavili o tom, kdo bude hrát na jaké straně,“ přitakal Federer.

1, 2, 3 body V pátek se za výhru uděloval bod a za Evropu skórovali Chorvat Marin Čilič, Rakušan Dominic Thiem a Němec Alexander Zverev. Sobottní duely byly za dva body a nedělní budou mít tříbodovou hodnotu. K výhře v Laver Cupu je potřeba 13 bodů, za stavu 12:12 rozhodne o vítězi čtyřhra.



Od začátku hráli zodpovědně a trošku měli svázané ruce, ale brzy poslal Nadal forhendový prohoz po lajně. Federer se zase tlačil k síti. „Soustředil jsem se pekelně. Nechtěl jsem promeškat začátek, abych nenesl vinu,“ řekl Federer.

Během čtrnácti let proti sobě odehráli 37 zápasů (Nadal vede bilanci 23:14). Až nyní ale stáli poprvé na stejné straně dvorce. „Na kurtu bylo hodně energie. Byl to neuvěřitelný pocit. Byl to unikátní moment,“ hodnotil na kurtu Nadal.

Po vyhrané první sadě sice ve druhé získali pouze jeden game, ale svoji velikost ukázali hned v super tie-breaku. Rychle se oklepali ze ztráty setu a o své výhře rychle rozhodli, když odskočili do vedení 7:1. „Hráli jsme dobře a byla to velká zábava. Bylo to speciální a jsem moc šťastný, že jsme aspoň jeden zápas spolu odehráli a vyhráli,“ usmíval se Federer.

Evropský tým tak vede nad výběrem světa po dvou dnech 9:3 a v neděli, kdy se bude hrát v každém duelu o tři body, potřebuje k celkovému triumfu vyhrát dva zápasy.



Federer si dopoledne na černém dvorci pohrál s Querreym a porazil ho 6:4, 6:2. Nadal pak měl více práce se Sockem, než ho zdolal po boji 6:3, 3:6 a 11:9 v super tie-breaku. „Nakonec to dopadlo dobře a jsou to pro Evropu další dva body, což je důležité. Jsem moc spokojený a doufám, že to bude večer pokračovat,“ řekl první hráč světa Nadal v rozhovoru na dvorci. „V šatně je skvělá atmosféra, týmový duch je náramný, baví nás to a daří se nám,“ řekl desetinásobný král French Open.

Berdychova dvojchyba

Večerní blok zahájil Berdych a s Australanem Nickem Kyrgiosem nedotáhl k výhře dobře rozehraný zápas. Získal první set 6:3, ale pak prohrál 6:7 (4:7) a 6:10 v super tie-breaku.

Dvaatřicetiletý Berdych si za pomoci skvělého servisu došel pro první set. Jediný brejk získal ve druhé hře a sedmým esem sadu ukončil. Ve druhé odvrátil tři brejkboly a set dospěl do tie-breaku. Berdych v něm vedl 4:2, ale udělal lacinou chybu, Kyrgios vycítil šanci a po skvělých míčích vyhrál 7:4.



V super tie-breaku rozhodla koncovka. Zatímco Kyrgios sázel esa, Berdych dostal soupeře do náskoku dvojchybou a další udělal při prvním mečbolu. „S Tomášem je to vždy těžký zápas. V prvním setu skvěle podával, ale postupně jsem se zlepšil a jsem rád, že jsem bodoval,“ řekl Kyrgios, který během utkání živě diskutoval s kapitánem Johnem McEnroem. „Byl pro mě na lavičce velkým pomocníkem.“