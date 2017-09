Berdych je spokojený se svou hrou, tři prohry ho ale mrzí

Tři zápasy, třikrát dobrý výkon, přesto musel tenista Tomáš Berdych vstřebat tři prohry. Nejlepší český hráč nepřinesl v pražské O2 areně týmu Evropy v Laver Cupu v duelu proti zbytku světa ani bod.

„Určitě bych byl radši, kdyby ze tří hrozně vyrovnaných zápasů byla nějaká výhra. Výsledek mi to kazí, to určitě jo,“ řekl Berdych. V pátek neuspěl v páru se Španělem Rafaelem Nadalem, v sobotní dvouhře sahal po výhře nad Australana Nickem Kyrgiosem, ale prohrál i v neděli páru s Chorvatem Marinem Čiličem.

„Hraje se na vítězství, ne na krásu. Ale co se týká herního projevu a jak zápasy vypadaly, tak to je naštěstí druhá stránka, což je dobře. Je dobré, když vidím, že tenis, co chci hrát a co si tak nějak nastavím, že by měl být můj herní plán, tak funguje a funguje dobře. I to je pozitivní ukazatel do zbytku sezony,“ řekl Berdych.

S Čiličem prohráli ve dvou tie-breacích s americkým párem Jack Sock, John Isner. „Tohle byla jejich suverénně nejsilnější deblová dvojice,“ řekl Berdych, který hrál s Čiličem čtyřhru poprvé. „Těžko hledat věci, co se pokazily. Možná jeden míč tam, jeden jiný. Nedělejme z toho vědu. Dělali jsme, co jsme mohli, a chybělo i štěstí.“

Týden strávený v jednom týmu společně se Španělem Rafaelem Nadalem či Švýcarem Rogerem Federerem je pro Berdycha velkou zkušeností. „Normálně jsme soupeři, ale teď jsme si navzájem fandili a nesmírně jsem si to užíval. Když člověk má možnost poslouchat rady od Rogera, Rafy, určitě je to něco nového, co nikdo z nás nezažil. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí,“ řekl Berdych.

Po pár dnech volna vyrazí Berdych ve středu zpět do kolotoče turnajů ATP. Aktuálně klesl na 19. místo žebříčku a bude hrát turnaje v Pekingu a v Šanghaji. „To je jediné, na co se teď soustředím,“ pronesl dvojnásobný daviscupový vítěz.

Stále má ještě teoretickou šanci probojovat se na Turnaj mistrů do Londýna. V hodnocení sezony je dvanáctý a ztrácí přes 400 bodů na poslední osmé postupové místo. „Tím, že mě zastavilo zranění v New Yorku, tak je to něco, co není teď extrémně aktuální,“ připomněl vyřazení ve 2. kole US Open a k Turnaji mistrů dodal: „Ale pokud se mi povede jeden dobrý turnaj, tak se ta situace může rychle změnit.“