Berbr sjel Jarolíma kvůli upevnění moci. Jestli někomu chybí sebereflexe, pak jemu

PRAHA Když šel v úterý odevzdat trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím svoji analýzu vedení českého fotbalu, jistě nečekal, že odejde ze svazového sídla s nějak pozitivním hodnocení.

Školní terminologií to na výbornou či chvalitebnou určitě nebylo. Přesto musel mít při sledování následné tiskové konference, na které vystoupil dočasný šéf fotbalové asociace Roman Berbr, pocit, že se krátce předtím setkal s úplně jinými lidmi.



„Padáme žebříčkem, dostáváme se na úroveň Jamajky a Maroka. Chceme, aby vedení reprezentace mělo sebereflexi, což nepředvedlo. Navíc je výkonný výbor znepokojen vlivem agentů na nominaci áčka,“ sypal ze sebe Berbr.

Tu mluvil v jednotném, tu v množné čísle za výkonný výbor. Při jeho výstupu ale muselo být znát, jak moc si současnou situaci užívá. A že mluví hlavně sám za sebe.

Z následné reakce Jarolíma zase to, že slova prezentována před médii za zavřenými dveřmi neslyšel.

„Žádné doplňující otázky mi položeny nebyly. Zároveň se musím důrazně ohradit proti obviněním týkajícím se vlivu agentů, které mě poškozuje po lidské i profesní stránce,“ napsal ve svém prohlášení Jarolím.

Také byste čekali po podobné kontroverzi a hlavně nesouladu mezi šéfem a jeho podřízeným ukončení pracovního poměru?

Pak by se ale nesmělo jednat o český fotbal.

Přitom Berbr sám na přímou otázku, zda by přijal Jarolímu rezignaci, odpověděl, že ano. Nechce se ale věřit tomu, že kdyby slova z tiskové konference slyšel Jarolím z očí do očí, neučinil by tak. Zvláště když následně potvrdil, že by rád u reprezentace pokračoval, ale ne za každou cenu.

Jarolím ani den po divadelním představení Berbra funkci nesložil. Do konce července 2018 je údajně (dle Berbra) jeho smlouva nevypověditelná.

Už 12. prosince se ale uskuteční další mimořádná volební valná hromada asociace. Dovedete i po ní představit spojení Berbr, šéf svazu, a Jarolím, trenér reprezentace?