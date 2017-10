Berbr se pustil do Jarolíma: Měl jen samé výmluvy, vyzkoušel příliš mnoho hráčů

PRAHA Při hodnocení roční práce trenéra národního mužstva volil tvrdá slova. Tvrdší, než je pád českých fotbalistů v mezinárodním žebříčku. „Po porážce vysvětlovat, že jsme měli větší držení míče, považujeme za výmluvu,“ prohlásil Roman Berbr, místopředseda asociace a faktický šéf českého fotbalu.

Byl to den zúčtování. Reprezentační kouč Karel Jarolím vysvětloval vedení asociace, proč národní mužstvo selhalo v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018.



Berbr poté za výkonný výbor mluvil na tiskové konferenci, kouče i práci realizačního týmu ostře kritizoval.

„Karel Jarolím předložil analýzu, která nebyla úplně jednoznačně dobře přijata,“ pronesl Berbr.

Co se vám nezdálo?

Je nutné věci skutečně pojmenovat. Neschovávat se za to, že je to už za námi, že to byla doba hledání, že je to začátek, že jsme se někam posunuli. Ne, opak je pravdou. Je konec kvalifikace, nepostoupili jsme na mistrovství světa, padáme žebříčkem FIFA. Chceme, aby trenér a realizační tým měl sebereflexi, ale tu nepředvedli. Názor výkonného výboru nebyl jednotný, ani jednostranný.

Ale všechno špatné nebylo, ne?

To ne, ale našli jsme jen dvě pozitiva.

Jaká?

Nastupovali mladí hráči, kteří mají chuť za reprezentaci hrát. Jsme ve druhé soutěži Ligy národů a zůstali jsme ve třetím koši pro los mistrovství Evropy 2020.

A negativa?

Neskončili jsme ani na druhém místě, i když jsme měli jednu ze dvou nejlehčích skupin. Hráli jsme komplikovaný, neproduktivní a pomalý fotbal. Nemáme žádného lídra. Nemáme Kvašňáka, Nedvěda ani Horvátha. Je úkol pro trenéra a vedení reprezentace tohle změnit. Výkonný výbor nebyl spokojený s domácími zápasy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, s druhým poločasem v Nosku, kdy nastal totální chaos. Největší zklamání byl zápas v Severním Irsku. Považujeme za jednoznačnou chybu defenzivní sestavu, která byla totožná jako doma proti Německu. Ale my tam přitom museli vyhrát.

Karel Jarolím.

Co vám k tomu trenér řekl?

Vysvětlování, že jsme měli větší držení míče, považujeme za výmluvu. Měli jsme tam pozorovatele a pak se dozvíme, že jsme nečekali, že Irové budou hrát tak špatně.

Trenér přesto zůstává. Jak to však bude dál?

Museli jsme zvážit pro a proti, je to momentálně komplikované. Vedení asociace dodrží s trenérem smlouvu minimálně do léta 2018, to je po mistrovství světa v Rusku. Jinak ji trenér má celkově až do léta 2020. Kontrakt neobsahuje sportovní odpovědnost, takže budeme jednat, aby v ní byla. Příští rok v létě se rozhodne, jestli bude pokračovat a za jakých podmínek. Nebo se s ním vedení asociace rozejde.

Podmínky máte jaké?

Vyhrát skupinu v Lize národů, která se hraje na podzim 2018. A následně postoupit z kvalifikace na mistrovství Evropy 2020. Trenér musí stabilizovat kádr, musí přestat turistika hledání hráčů. Musí se přestat říkat, že věříme, že to dobře dopadne. Některým členům realizačního týmu končí smlouvy a ty nebudou prodlouženy.

O koho jde?

To zatím neřekneme. Budeme to řešit s manažerem reprezentace.

Jaromír Šeterle zůstane?

Zatím ano.

Co ještě jste trenérovi vytknuli?

Výkonný výbor je znepokojen vlivem agentů na nominace áčka. Odmítá důvody, proč to nevyšlo, a výmluvy. Trenér musí jasně pojmenovat problém a najít řešení.

Roman Berbr

O vlivu agentů máte konkrétní informace?

To říct nemůžu, je to vnitřní záležitost asociace. S Karlem budu mluvit často a bude mi vysvětlovat, proč vybral zrovna toho a toho hráče. Kádr by měl být stabilnější. A ne když někdo odehraje dva zápasy, dá dva góly a hned je v reprezentaci.

Budete chtít mít v souvislosti s nominací právo veta?

To v žádném případě.

A co když nebudete s výběrem hráčů spokojený?

Tak se chytím za hlavu.

Zmínil jste, že ohledně smlouvy je asociace tak trochu v kleštích. Kdyby nebyl smluvní vztah komplikovaný, skončil by trenér?

Takhle to říct nelze.

Je tam finanční klauzule, která momentálně neumožňuje spolupráci ukončit?

Klauzule tam je, ale to nás netrápí, to není problém.

A co vás trápí?

Smlouva se nedá vypovědět.

Proč?

Dělal ji minulý předseda, je tam časový úsek do léta 2018, který nelze vypovědět. Asi mužstvo na mistrovství světa postavíme a budeme hrát. Ale vážně, věděl jsem, že to tak je.

Karel Jarolím.

Chtěli jste po trenérovi, aby šel dolů s platem?

Zatím ne.

Pokud by trenér dnes nabídl rezignaci, přijali byste ji?

Samozřejmě.

Uvažovali jste o jiném trenérovi?

To musím říct, že o tom uvažuje každý, každý má nějaký nápad.

Zklamalo vás, jak se kouč obhajoval?

Musím říct, že nás to zklamalo.

Lze vztah mezi vámi, výkonným výborem a trenérem napravit?

Musím říct, že to jde.

Co se bude dít do léta 2018?

Budeme jednat o tom, aby trenér měl ve smlouvě, co musí splnit. Vyhrát skupinu Ligy národů.

A když neuspěje?

Tak je dost času pro výměnu trenéra před kvalifikací o Euro.

Nezdá se vám, že je to příliš těžký úkol?

To mu máme dát za cíl, že budeme třetí? Prostě jsme si dali tento cíl, výkonný výbor s tím souhlasil.