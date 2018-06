Berbr potopil fotbalové kluby na Moravě a říká: ‚Beru to jako završení svého díla.‘

PRAHA Rozdělení na českou a moravskou část hnutí chtěl zrušit úplně. Vlivný místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr dosáhl jen částečného triumfu - dvoukomorový systém padl jen při volbě předsedy. „I tak to beru jako završení svého díla,“ pronesl s úsměvem.

Završení Berbrova díla. Ale měl jsem obavy, říká vlivný místopředseda

Delegáti páteční valné hromady fotbalové asociace rozhodli, že pokud se příště na předsedovi neshodnou zvlášť česká i moravská komora, v druhém kole bude ke zvolení stačit prostá většina hlasů všech delegátů.

Těch má moravská komora o čtyřiapadesát méně (74 ku 128). Češi si tak vždy prosadí svého kandidáta, protože většina jejich delegátů hlasuje podle Berbrova přání.

V pátek na valné hromadě v Praze nejprve česká komora odmítla žádost Moravy o tajné hlasování, při veřejném pak změna stanov prošla jednoznačně v Čechách (127 ku 1). Na Moravě to tak hladké nebylo (43 ku 26).

„Měl jsem obavu, jestli to projde,“ přiznal později.

Proč?

Musím říct, že na Moravě není normální situace, co se týče vývoje politiky ve fotbale. Třicet divizních klubů chce ovládat orgán, který má tři sta tisíc členů. Je to něco nemocného, Morava si musí uvědomit, že politiku nemohou dělat kluby z divize, ale vrcholný představitel, tedy místopředseda a kraje.

Ale vždyť od dubna jste byli s moravskou komorou dohodnutí, ne?

Ještě jsme pracovali tady v hotelu na chodbách.

Jak by hlasování o návrhu stanov dopadlo, kdyby prošlo tajné hlasování?

Špatně. Oni by se za to tajné hlasování schovali, identita by vidět nebyla.

Nechtěl jste to nakonec nechat dojít až k normalizační komisi FIFA, která by dvoukomorový systém zrušila úplně?

Mým přáním bylo zrušení obou komor. Ale z jednání vyplývalo, že českou komoru povedu k tomu, aby se dohoda dodržela. Před rokem jsme nezvolili předsedu, protože Morava volby zablokovala a řekla, že to bylo kvůli tomu, že jsme k volbám nepřipustili zástupce Olomouce a Karviné. Když jsme v prosinci předsedu zvolili, tak se zase vymlouvali na normalizační komisi. A že .