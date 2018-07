Belgičané slaví historický úspěch. V boji o bronz zdolali s přehledem Anglii

PRAHA Fotbalisté Belgie získali premiérovou medaili z mistrovství světa. V zápase o bronz porazili Anglii 2:0. V Petrohradu vedli už od čtvrté minuty po nejrychlejším gólu Belgičanů v historii MS, který dal Thomas Meunier. V závěru definitivně pojistil výhru Eden Hazard.

Svěřenci trenéra Roberta Martíneze v Rusku vyhráli šest utkání, o dvě vítězství tak překonali dosavadní nejlepší počin z předchozího mistrovství světa v Brazílii.

Angličané nadále budou čekat na první medaili od titulu z domácího šampionátu v roce 1966. Útěchou pro kapitána Harryho Kanea může být skutečnost, že se šesti trefami pravděpodobně ovládne tabulku střelců. Z finalistů mají nejvíce branek na kontě Francouzi Mbappé a Griezmann (3).

Anglický trenér Gareth Southgate výrazně sáhl do sestavy, v základu nastoupilo pět nových jmen oproti semifinále s Chorvatskem: Jones, Dier, Delph, Loftus-Cheek a Rose. Základní jedenáctka byla s průměrným věkem 25 let a 174 dnů nejmladší v historii Albionu na MS. Jeho protějšek Martínez nově poslal do hry od začátku záložníka Tielemanse a vrátil se též Meunier.

Mistrovství světa ve fotbale v Rusku - o 3. místo: Belgie - Anglie 2:0 (1:0) Branky: 4. Meunier, 82. E. Hazard. Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán) - Geiger (video, USA). ŽK: Witsel - Stones, Maguire. Diváci: 64.406. Sestavy: Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans (78. Dembélé), Witsel, Chadli (39. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (60. Mertens), E. Hazard. Trenér: Martínez. Anglie: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek (84. Alli), Dier, Delph, Rose (46. Lingard) - Sterling (46. Rashford), Kane. Trenér: Southgate.

A právě bek Paris St. Germain otevřel skóre po třech minutách a 37 sekundách. Po přímočaré akci poslal Lukaku míč Chadlimu, který nacentroval před bránu Meunierovi a ten zblízka překonal Pickforda. Stal se desátým belgickým střelcem na šampionátu, čímž dorovnal rekord Francie (1982) a Itálie (2006).

Brzy mohli Belgičané vést o dvě branky, poté co Lukakova přihrávka proskákala až k De Bruynemu, jeho tečovaný pokus ale Pickford vyrazil. Ve velké šanci se v 23. minutě ocitl Kane, po Sterlingově přihrávce ale z hranice vápna minul branku. Na druhé straně střílel po rohovém kopu zády k brance nepřesně Alderweireld.

Komplikace pro Belgii přišla v 39. minutě, kdy musel Chadliho kvůli zranění stehenního svalu nahradit Vermaelen. Po změně stran se Belgičané v pozměněném rozestavení spíše zatáhli a čekali na protiútoky.

Angličané často zkoušeli ohrozit soupeře ze standardních situací, do vápna poslali mnoho centrů, příliš nebezpečných zakončení ale nepředvedli. Pouze dvacet minut před koncem měl stoprocentní šanci Dier. Naběhl si na Rashfordovu přihrávku, už překonal Courtoise, kterého však před brankovou čárou zastoupil Alderweireld.

Deset minut nato zahrozili Belgičané. Po rychlém brejku nacentroval Hazard na Meuniera, jenž mohl přidat druhou branku v utkání, proti tomu však byl Pickford. V 82. minutě už ale Belgičané definitivně rozhodli. De Bruyne se vytasil s další parádní přihrávkou, Hazard pláchl obraně a v klidu zakončil.

Záložník či útočník Chelsea se na turnaji přímo podílel na sedmi gólech (tři dal a na čtyři přihrál), čímž dorovnal reprezentační počin Jana Ceulemanse z roku 1966.