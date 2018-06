Beachvolejbalová paráda v Ostravě. Chceme medaili, shodují se oba české páry

OSTRAVA Pohádkovou sobotu prožili na turnaji Světového poháru v Ostravě beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner. Výhry nad favorizovanými soupeři je posunuly do nedělních bojů o medaile, v což před turnajem čeští hráči vůbec ani nedoufali. Stejného úspěchu dosáhly i Markéta Sluková s Barborou Hermannovou a o postup do finále se utkají Němkami Victorií Bieneckovou a Isabel Schneiderovou.

„Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, tak bychom ho měli za blázna. Je to neuvěřitelné,“ kroutil nevěřícně hlavou Schweiner po večerní výhře nad nasazenými dvojkami Evandrem a Vitorem Felipem z Brazílie.



Češi proti Brazilcům vyhráli bez ztráty setu, dokonce po poměrně hladkém průběhu. Ve druhé sadě si od začátku udržovali pěti až šestibodový náskok. „Tam byl hlavní zlom v půlce toho druhého setu, když jsme si udrželi náskok a nenechali je dotáhnout, znervóznit nás. Snažili jsme si držet odstup, protože víme, co Evander dokáže na servisu. Ten mu ale dnes naštěstí moc nešel. Dotáhli jsme to do šťastného konce,“ řekl Schweiner.

Barbora Hermannová (vpředu), Markéta Nausch Sluková na turnaji v Ostravě.

Perušič se Schweinerem šli přitom do turnaje se skromnými myšlenkami na postup ze skupiny. Teď se natahují po medaili, byť v sobotu čelili favorizovanějším soupeřům.

„Myslím, že to byla ale naše výhoda. Od chvíle, co jsme vylezli ze skupiny, jsme v pozici outsiderů a nemáme co ztratit. Když by nás Brazilci porazili dvakrát 21:15, tak nikdo nic neřekne. Je to výhoda, hrajeme bez tlaku a v té atmosféře to jde tak nějak samo,“ řekl Perušič.

Pro českou dvojici je postup do semifinále čtyřhvězdičkového turnaje v Dolní oblasti Vítkovic zatím největším úspěchem v kariéře. „Teď už jednoznačně ano,“ souhlasil. „Vážíme si třeba stříbra z turnaje nižší kategorie v Turecku, kde byly také kvalitní páry. Ale tady to je zaprvé domácí turnaj, zadruhé kromě dvou týmů absolutní špička a my jsme byli schopni postoupit ze skupiny a vyhrát dva strašně těžké zápasy proti top týmům v play off,“ doplnil Schweiner.

Hermannová se Slukovou jsou sebevědomější

„Strašně chci dál, ale už jsem také strašně spokojená, protože my vždycky říkáme, že náš cíl je top desítka. Postup ze skupiny je to první a všechno nad to záleží na losu a všech možných faktorech. Na tom, jak se nám zadaří. A teď se nám daří a jde to nahoru. Tak strašně doufám, že nějakou placku odsud odneseme,“ řekla novinářům Sluková po vítězném čtvrtfinále.

České reprezentantky se tak nejspíše mohou těšit na další zásilku sladkostí, které za výkony dostávají na hotelu. „Nosí nám tam dortíčky, tak čekáme, co donesou zítra. Začali dvěma malými marlenkami a čokoládkou, dneska už dortíčky. Tu porci zvětšují, jsem zvědavá, co připraví na zítra,“ usmívala se Hermannová.

Češky ve čtvrtfinálovém klání s Němkami Chantal Laboureurovou a Julií Sudeovou od prvního podání mířily za postupem. Vývoj zápasu měly pevně ve svých rukou. „Já jsem jen stála u sítě a koukala, jak kolem mě švihá Makin servis. Ona udělala velmi dobrý začátek, že odzbrojila Chantal Laboureurovou od jejího sebevědomí, které ona docela má. Podařilo se nám ji hned od startu ubránit, čímž jsme jí dali takovou stopku, a chvíli trvalo, než se rozehrála,“ řekla Hermannová.

Ondřej Perušič a David Schweiner (zády) na turnaji v Ostravě.

Domácí volejbalistky se znovu nemohly nabažit energie, která se na ně hrnula z tribun. „Nebudeme si nic nalhávat, tady je to boží. Lidi křičí s náma a to je další impulz. Obecně se snažíme atmosféru společně vytvořit na hřišti, když se nám zadaří. Bez ohledu na to, jestli jsme v Čechách, nebo někde jinde. Spíš jde o pocit zadostiučinění a užití si toho, že práce, kterou jsme odvedly, se podařila,“ řekla Sluková.

Na Slukovou s Hermannovou nyní vyšla další německá dvojice. „To bude boj na život, a jak se to říká, ...na smrt. Jde to nahoru, a tak strašně doufám, že nějakou placku odsud odneseme. A pevně doufám, že tu nejkrásnější,“ dodala Sluková.