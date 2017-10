Bayern se dostal do čela Bundesligy, Dortmund nevyhrál tři zápasy v řadě

Souboj dvou nejlepších bundesligových celků minulé sezony a zároveň přímý souboj o první místo v tomto ročníku ovládl obhájce titulu Bayern Mnichov, když porazil Lipsko 2:0. Borussia Dortmund podlehla v Hannoveru 2:4 a v lize nevyhrála už třikrát za sebou. Hertha Berlín bez zraněného Vladimíra Daridy porazila doma Hamburk 2:1.

Bayernu výrazně napomohla situace ze 13. minuty, když Orban fauloval zezadu unikajícího Robbena. Rozhodčí po konzultaci s videem nakonec ukázal kapitánovi Lipska červenou kartu.

Početní převahy využil už v 19. minutě James Rodríguez po Robbenově přihrávce před branku. Ve 38. minutě se trefil po rychlé kombinaci i nejlepší střelec domácích Robert Lewandowski, polský kanonýr byl ale pro zranění těsně před přestávkou vystřídán.

Bavorský klub skóroval v 60 domácích soutěžních zápasech v řadě, což je jeho nejdelší série od roku 1982. Navíc vyhrál i třetí utkání pod vedením staronového kouče Juppa Heynckese.

Naopak pokračuje trápení Borussie. V 19. minutě poslal dortmundský brankář Bürki v pokutovém území k zemi Klause a penaltu proměnil Jonathas. Brazilský útočník se tak podílel na pěti gólech svého týmu v pěti zápasech, do nichž nastoupil - dvě branky vstřelil sám a u tří asistoval.

Vyrovnání přišlo záhy. Po závaru před bránou si připsal první bundesligový gól Zagadou. Pět minut před koncem poločasu ale udělala obrana Borussie chybu v rozehrávce a brejk zakončil po přihrávce Jonathase Bebou.

Do druhého poločasu vstoupili hráči Dortmundu aktivně a brzy se dočkali vyrovnání, padající míč usměrnil do sítě z voleje Jarmolenko. O osudu utkání ale definitivně rozhodla 59. minuta. Zagadou fauloval unikajícího Jonathase za červenou kartu a následný přímý kop navíc proměnil technickou střelou do šibenice Klaus. V závěru ještě přidal svůj druhý gól v zápase Bebou. Dortmund z posledních tří utkání získal pouze bod za remízu ve Frankfurtu.

Mönchengladbach otočil zápas v Hoffenheimu a vyhrál 3:1. Domácí poslal do vedení Demirbay, po hodině hry srovnal na 1:1 Thorgan Hazard. To už na hřišti nebyl reprezentační obránce Pavel Kadeřábek, jenž střídal v 50. minutě.

Mönchengladbach dokonal obrat deset minut před koncem. Nejprve předvedl Grifo fantastický slalom a předložil míč před prázdnou bránu Ginterovi, který se nemýlil. O chvíli později přidal pojistku hlavou Vestergaard.

Ani na desátý pokus se nedočkali výhry fotbalisté Kolína nad Rýnem. Na hřišti Leverkusenu od 23. minuty vedli po gólu Guirassyho, domácí ale vývoj otočili. Skóre srovnal třetím gólem v posledních čtyřech zápasech Bailey a čtvrt hodiny před koncem rozhodl střelou z otočky Sven Bender.

Jann-Fiete Arp pouze zmírnil porážku Hamburku na hřišti Herthy Berlín. Stal se však prvním bundesligovým střelcem narozeným po roce 2000.