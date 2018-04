Basketbalový skandál. Olomoucký hráč napadl sudího a zápas s Opavou se nedohrál

Opava Druhé čtvrtfinálové utkání nejvyšší mužské basketbalové ligy NBL mezi basketbalisty Opavy a Olomoucka se ve čtvrtek nedohrálo kvůli inzultaci rozhodčího. Srbský pivot v dresu Olomoucka Darko Čohadarevič v závěru prvního poločasu udeřil hlavou Stanislava Kučeru, poté co mu před tím byl odpískán nesportovní faul a krátce poté obdržel technickou chybu za protesty.

Zápas byl ukončen v závěru 18. minuty za stavu 40:34 pro Opavu. A tímto výsledkem také utkání skončí. Pokud by vedli hosté, byl by duel kontumován ve prospěch Opavy. Slezané v sérii vedou 2:0 na zápasy. Další zápas je na programu v neděli v Prostějově, hraje se na čtyři vítězství.

Hlavní aktér konfliktu Čohadarevič ale minimálně ve třetím zápase série bude svému týmu chybět.

„Druhé čtvrtfinálové utkání mezi týmy BK Opava a BK Olomoucko bylo předčasně ukončeno ve druhé čtvrtině z důvodu inzultace rozhodčího Kučery hráčem Olomoucka Čohadarevičem. Utkání končí výsledkem, který byl na hřišti dosažený v době jeho ukončení. Opavský celek tak vede v sérii 2:0. Čtvrtfinálová série bude pokračovat podle plánu v neděli v Prostějově. Hráč Čohadarevič má pozastavenou činnost a jeho konání bude řešit disciplinární ředitel Kooperativa NBL. V dalším utkání určitě nenastoupí,“ zní oficiální prohlášení České basketbalové federace.

Ve hře jsou však i další disciplinární řešení celé situace. Je možnost, že bude ukončena i celá série ve prospěch Opavy. Nespokojení opavští fanoušci si zase stěžují, že za své vstupné viděli jen necelé dvě čtvrtiny basketbalu. O dalším pokračování rozhodne disciplinární komise ČBF zřejmě během pátku.

„Abych se přiznal, tak ještě ne a to už to hraji tak 15 let. Takže i pro mě je to nové. Je škoda, že se to takhle ukončilo a diváci přišli o 22 minut dobrého basketu. Byl to zase vyrovnaný zápas a mohl být ozdobou play-off. Čekala by nás zřejmě opět vyrovnaná koncovka. Je to prostě škoda,“ řekl k utkání křídelník Opavy Luděk Jurečka.