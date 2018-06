Basketbalový Mozart co nasázel 112 bodů a uchvátil celý svět, ale odešel příliš brzy

PRAHA Dnešní NBA je plná zahraničních hráčů. Nejlepší liga světa je v současnosti tak globální, jako nikdy. Celky nemají problém vybrat si zahraničního hráče na špičce draftu, což bylo dříve nevídané. Nejlepší týmy Euroligy mohou konkurovat týmům NBA, o čemž se jim před pár lety ani nesnilo. To vše je ale možné z velké části díky jednomu člověku. Dražen Petrovič zpopularizoval evropský basketbal za mořem a otevřel dveře do NBA pro zahraniční hráče.

1) Talent od boha co hrál za dva roky ligu

Rodák z Šibeniku v bývalé Jugoslávii byl synem policejního důstojníka Jovana a knihovnice Biserky. Basketbal začal hrát ve třinácti letech za místní tým Šibenka a už v patnácti byl členem „A“ týmu mužů, který akorát postoupil do tamní nejvyšší soutěže.

V osmnácti klíčovými šestkami zajistil Šibence ligový titul, který ale vedení soutěže zrušilo kvůli chybám rozhodčích. Když se Šibenka nedostavila k opakování zápasu, byl titul přidělen druhému finalistovi Bosně.



2) Nezastavitelný střelec z armády dal přes 100 bodů

Po povinném roce stráveném v armádě přestoupil za svým bratrem Aleksandarem do Cibony Záhřeb a utvořili nezastavitelné duo. Hned v první sezoně dovedl Dražen Cibonu k titulům v domácí lize, ligovém poháru i Eurolize. Ve finálovém zápase nejlepší evropské soutěže tehdy 36 body sestřelil Real Madrid.

Pátého října 1985 rozstřílel SMELT Olympii Lublaň neuvěřitelnými 112 body. Slovinský celek musel na ligový zápas s dorostenci kvůli chybám v registraci hráčů a Petrovič se rozhodl zlomit ligový rekord Radivoje Korače 74 bodů v zápase. Za první poločas dal 67 bodů, celkem trefil deset trojek a zápas zakončil košem v poslední sekundě na 158:77.

Dražen Petrovič brání na olympijských hrách v Barceloně Michaela Jordana.

V Koračově poháru nastřílel rekordně 62 bodů a čtyřicetibodové výkony byly pro něj samozřejmostí. V Eurolize nasázel francouzské Limoži 51 bodů a deset asistencí, když v jednu chvíli trefil sedm trojek za sebou. O pár týdnů později nasázel Simac Milano 45 bodů a přidal i 25 asistencí.



3) Mozart hledá výzvy přes úplatky

V domácí soutěži těžko hledal Petrovič výzvy, proto začal pokukovat po NBA. Portland ho v roce 1986 draftoval ve třetím kole, on měl však problémy s domácími regulemi. V Jugoslávii totiž nemohl hráči jít hrát profesionálně do zahraničí, dokud jim nebylo 28 let, což se tehdy třiadvacetiletému střelci nelíbilo.

Dražen Petrovič Byl to jugoslávský a chorvatský basketbalista, který zahynul v pouhých osmadvaceti letech při autonehodě. Do té doby se stal hvězdou nejen v Evropě, ale v závěru kariéry si získal i slavnou NBA. Je dvakrát stříbrným a jednou bronzovým medailistou z olympiády, mistrem světa i Evropy. Byl vybrán světovou basketbalovou federací FIBA mezi 50 nejlepšími basketbalisty historie. Jeho dres s číslem tři je vyřazen ze sady New Jersey.

Díky velké pomoci trenéra Cibony Mirko Novosela se Petrovič dostal alespoň do Realu Madrid. „Každý problém v Jugoslávii se dá vyřešit správnou sumou peněz. Vedení svazu mělo strach, že když Dražen odejde, tak bude chtít odcházet každý. Umíte si tedy představit, kolik lidí jsem musel uplatit a kolik to muselo stát,“ řekl Novosela. Někdy v té době mu dal italský reportér z Gazzetta Dello Sport přezdívku basketbalový Mozart.



4) Přesun za moře s trápením

Ve Španělsku vydržel hvězdný mladík jen rok a sezona v Madridu nepatří k jeho nejlepším v kariéře. I tak ale stanovil rekord v počtu proměněných trojek v utkání španělské ligy na 8 a dvaačtyřiceti body vylepšil bodový rekord finálových zápasů.

Dražen Petrovič (vpravo) na lavičce při Utkání hvězd NBA. Nalevo od něj Mitch Richmond, úplně vlevo na klíně svého otce Della Stephen Curry

Ihned po skončení sezony odešel za moře a Portland ho vyplatil z kontraktu v Madridu. Blazers se však báli jeho obranných schopností a nedávali mu dostatek prostoru na hřišti. Dávali k němu na hřiště rozehrávače a využívali ho hlavně jako střelce. Když před druhou sezonou přišel do týmu rozehrávač a nyní manažer Bostonu Danny Ainge, spadla minutáž Petroviče na sedm minut na utkání. V polovině sezony si vymohl trejd do New Jersey.



5) Stoupající hvězda New Jersey

V Nets se Petrovič našel také proto, že od začátku začal dostával dvacet minut na utkání a od druhé sezony se stal členem základní pětky. Dobře se sžil s mladíky Kenny Andersonem a Derrickem Colemanem a svůj průměr vytáhl v druhé sezoně na 20 bodů na utkání. Nets navíc postoupili do play off, když vyhráli o 14 zápasů více než loni.

Dražen Petrovič při utkání NBA proti Los Angeles Lakers.

O rok později už sázel přes 22 bodů na zápas, byl jedenáctým nejlepším střelcem celé ligy a dostal se jako první Evropan do třetí nejlepší pětky NBA. Nezahrál si však Utkání hvězd, přestože se to očekávalo. Nets v obou sezonách vypadli v play off v prvním kole, víc toho v NBA Petrovič nestihl. V drží čtvrtou nejlepší úspěšnost střelby za tři body v historii po legendách Stevu Kerrovi, Hubertu Davisovi a Stephenu Currym.

6) Ve dvaceti opora reprezentace na olympiádě

Svůj debut si odbyl v dresu Jugoslávie v patnácti letech za tým do osmnácti let na Balkánském šampionátu v Turecku, kde získal jeho tým bronz. Ve dvaceti letech už odcestoval jako člen seniorského týmu na olympiádu do Los Angeles 1984, kde pomohl svému týmu k bronzu.



Stejný cenný kov získali Jugoslávci na světovém šampionátu 1986, kde se stal Petrovič nejužitečnějším hráčem turnaje před hvězdami jako David Robinson, Oscar Schmidt nebo Arvydas Sabonis. Po bronzu z evropského šampionátu prošli Jugoslávci v roce 1988 konečně do finále olympiády, kde podlehli Sovětům. Za další dva roky se podařilo Sověty konečně překonat a Petrovič se stal i mistrem světa.

7) Chorvat, co trápil i Dream Team

Po rozpadu Jugoslávie reprezentoval Petrovič Chorvatsko, za které ale zvládl odehrát jen čtyřicet zápasů. Dostal se ale na slavný olympijský turnaj do Barcelony, kde se postavil dokonce dvakrát legendárnímu Dream Teamu amerických basketbalistů.



Už ve skupině podlehli Chorvati USA „jen“ o 33 bodů. Díky slavné výhře nad Sovětským svazem v semifinále a Petrovičovým šestkám, které zajistily výhru 75:74, prošli Chorvaté do finále znovu proti USA. Petrovič se stal nejlepším střelcem zápasu s 24 body a jeho tým dokonce vedl 25:23, ale neskutečná síla Američanů se projevila a na Chorvatsko zbyl po porážce 85:117 jen bronz.

8) Prázdný kontrakt

V létě 1993 po své nejlepší sezoně v NBA nebyl Petrovič spokojen se vztahy v týmu New Jersey a zvažoval odchod. Nelíbilo se mu, že mu Nets zatím nenabídli prodloužení smlouvy a údajně byl dohodnutý na odchodu do Řecka. Předběžně se dohodl s Panathianikosem, ale majitel Pavlos Gianakopoulos mu měl předložit kontrakt bez dopsané sumy, což Petroviče hodně naštvalo.