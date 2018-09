Basketbalisté potvrdili výbornou formu. Připsali si první výhru v historii nad Italy

HAMBURK Čeští basketbalisté v přípravném utkání v Hamburku porazili Itálii 87:80 a připsali si tak první výhru nad týmem z Apeninského poloostrova v historii po předchozích deseti porážkách. Zvedli si navíc sebevědomí před pokračováním kvalifikace o mistrovství světa.

Český výběr podle očekávání táhli Jan Veselý, který nasbíral 19 bodů a osm doskoků, a Tomáš Satoranský. Ten ke 14 bodům včetně klíčové trojky v závěru zaznamenal deset asistencí. Vojtěch Hruban přidal 15 bodů.



Itálie postrádala největší hvězdy z NBA Marca Bellineliho a Danila Gallinariho, přesto nasadila hvězdy z Euroligy a oproti vysokým porážkám z ME 2015 a olympijské kvalifikace 2016 ve vzájemných zápasech je výhra dobrým signálem o české formě.

„Šlo hlavně o to se sehrát a to se povedlo. I když to nebyl úplně uhlazený výkon, tak jsme do toho dali hodně energie a to rozhodlo. Dokázali jsme je uběhat. Na první zápas to vůbec nebylo špatné a máme na čem stavět. Pokud dokážeme hrát celý zápas jako ty začátky poločasů, tak to bude dobré,“ řekl Hruban.

Češi chtěli v Hamburku pracovat zejména na souhře po připojení hlavních hvězd Satoranského s Veselým, ale už od úvodních minut to vypadalo, jako by spolu hráli celou sezonu.

Od začátku dobře kombinovali a rychlým přechodem do útoku ničili italskou obranu. Po čtvrthodině hry svěřenci trenéra Ronena Ginzburga vedli o 20 bodů.

Ve druhé čtvrtině ale Italové přeci jen zabrali v obraně, zvýšili aktivitu, chytla se jejich největší hvězda Luigi Datome a do poločasu snížili na osm bodů, když využil i českých chyb.

Do druhé půle ale Češi opět nastoupili s lepší koncentrací i obranou, za pět minut dovolili soupeři jen dva body a navýšili náskok opět na 19 bodů. Opět však přišlo polevení. Itálie začala stahovat a schylovalo se k dramatické koncovce.

V klíčovou chvíli se ale ukázaly obě české hvězdy. Veselý dal nejprve těžkou střelu z otočky a především byl velmi jistý při trestných hodech, kterých proměnil devět z deseti.

Satoranský pak 40 vteřin před koncem trefil těžkou trojku v poslední vteřině útoku a zařídil tak sedmibodové vedení, které sebralo Itálii šanci na obrat.

„Měli jsme dobré momenty, špatné momenty. Začali jsme dobře oba poločasy. Souhra byla lepší v útoku než v obraně, kde jsme dělali chyby a platili za ně zejména ve druhé půli. Ale byl to pro nás první zápas v tomto složení a věřím, že proti Rusku budeme ještě silnější,“ řekl trenér Ginzburg.

V sobotu se Češi utkají s vítězem duelu mezi Německem a Tureckem o triumf na turnaji.