Balkán, dálný východ či neoblíbené Švédsko? Sparta se dnes dozví jméno soupeře v Evropské lize

PRAHA Do Izraele? Na Kypr? Na Balkán, do Skandinávie, nebo snad do Kazachstánu? Fotbalová Sparta se dnes po poledni dozví prvního soupeře, který jí bude stát v cestě do Evropské ligy. Od 13.00 se losuje první předkolo, o hodinu později druhé, kde začne český tým.

Sparta je při losu nasazená, dostane papírově snazšího protivníka, resp. soupeře s nižším koeficientem, který měl v pohárech v součtu v posledních pěti letech horší výsledky.



Ale lehkou záležitost čekat nemůže, vzpomínáte na loňské zápasy s Crvenou zvezdou Bělehrad? Sparťané začínali ve 3. předkole, obě utkání prohráli a neskórovali.

Andrea Stramaccioni.

A i letos budou nasazení, tuto výhodu budou mít v každém z předkol, pokud se do nich probojují.



Možní soupeři Sparty pro druhé předkolo pocházejí z pohledu českých týmů z nepříliš oblíbených destinací.

České kluby v pohárech Plzeň - základní skupina Ligy mistrů

Slavia - 3. předkolo Ligy mistrů (v případě vyřazení základní skupina Evropské ligy)

Jablonec - základní skupina Evropské ligy

Olomouc - 3. předkolo Evropské ligy

Sparta - 2. předkolo Evropské ligy

Los může sparťany poslat proti týmům z Izraele (Beitar Jerusalem, Hapoel Haifa), Kypru (Famagusta, AEK Larnaka), Gruzie (Dinamo Tbilisi), Rumunska (Constanta), Polska (Bialystok, Zabrze), Švédska (Häcken, AIK Stockhol, Djurgardens), Bulharska (Slavia Sofie, Levski Sofie, CSKA Sofie), Ázerbájdžánu (Něftči Baku, Kesla), Srbska (Niš, Subotica), Běloruska (Brest, Soligorsk), Kazachstánu (Kostanaj, Pavlodar, Almata), Makedonie (Rabotnički Skopje) či Bosny (FK Sarajevo,

Željezničar).

Asi nejpřijatelnějšími protivníky by byly estonské Nome Kalju, lotyšský Ventspils, slovinské Velenje, lucemburský Esch. Atraktivním soupeřem by byl Glasgow Rangers.

Jelikož se ve středu po poledni losuje zároveň i první předkolo, sparťané pravděpodobně nebudou vědět konkrétního soupeře, ale dvojici z prvního předkola.

Jistotu druhého předkola mezi nenasazenými mají jen norský Lilleström, Brest, Aberdeen, Bialystok, AEK Larnaca a Hapoel Haifa. Všichni ostatní teprve musí postoupit.

Pokud se chtějí probít do základní skupiny, čeká sparťany náročný úkol, celkem tři protivníci, šest zápasů.

Termíny kvalifikací Sparta: los 20. června, 2. předkolo EL: 26. července, odveta 2. srpna Olomouc: los 23. července, 3. předkolo EL: 9. srpna, odveta 16. srpna

Slavia: los 23. července, 3. předkolo LM: 7. či 8. srpna, odveta 14. či 15. srpna

V součtu s domácí soutěží by od 20. července do 30. srpna odehráli dvanáct zápasů čili by hráli každé tři až čtyři dny šest týdnů za sebou. Mimořádná porce.

Pohárová kvalifikace prochází změnami, i v Evropské lize je rozdělená. Zvlášť se o místo v základní fázi utkají „odpadlíci“ z předkol Ligy mistrů.

Její první a druhé předkolo bylo rozlosováno v úterý. Z českého pohledu je zajímavý los 2. předkola nemistrovské části, protože do třetího předkola vstoupí Slavia.

V něm může narazit na Benfiku Lisabon, Dynamo Kyjev a vítěze duelů PAOK Soluň - Basilej či Ajax Amsterdam - Sturm Graz. Los 3. předkola se uskuteční 23. července.