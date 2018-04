Babiš se setkal s olympioniky a slíbil jim větší finanční podporu ze státní kasy

PRAHA Dvě desítky olympioniků včetně medailistek z Pchjongčchangu Martiny Sáblíkové a Evy Samkové se v pondělí v Praze setkaly s premiérem v demisi Andrejem Babišem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Robertem Plagou. Oba poděkovali sportovcům, trenérům a dalším členům realizačních týmů za reprezentaci České republiky, předali ocenění včetně symbolických šeků pro Sáblíkovou a Samkovou a slíbili zvýšení podpory sportu ze státního rozpočtu.

„Sport nemůže být jen záležitostí rodičů a vašich trenérů, ale je důležité, aby vás podpořil stát. My jsme si řekli, že chceme sport zásadně podpořit. Od revoluce investic do sportu moc nešlo, jen deset procent sportovní infrastruktury vzniklo po revoluci, což si myslím, že je chyba. A my bychom to chtěli napravit,“ řekl Babiš. Dodal, že si je vědom, že se bude mluvit o tom, že zase něco slibuje. „Já ty sliby ale chci naplnit,“ prohlásil.



V příštím roce by měl sport podle Babiše dostat k dispozici až devět miliard korun. „Hlavně ale chceme, aby se peníze rozdělovaly transparentně. Aby bylo jasné, co jde na špičkový sport, co do klubů,“ řekl Babiš. Zopakoval, že cílem hnutí ANO je vytvoření Národní sportovní agentury, kterou by měl řídit Milan Hnilička. Olympijský vítěz a trojnásobný hokejový mistr světa je v současnosti vládním zmocněncem pro sport na MŠMT.

Informace o navýšení podpory sportu potěšila předsedu Českého olympijského vítěze Jiřího Kejvala. Hlavní však podle něj je, aby přidělování financí dostalo systém a bylo předvídatelné. „Abychom je opravdu mohli používat na to, co potřebujeme a ne na to, na co jsou zrovna vypsané. Pevně doufáme, že premiér i ministr vědí o potřebách sportu a jsou si vědomi významu sportu pro naši společnost. Myslím hlavně sportu pro děti,“ řekl Kejval.

Podobné přísliby v minulosti dostal jako zástupce ČOV již několikrát. „Pro nás je neštěstí, že od roku 2015 jsme měli pět ministrů a šest náměstků zodpovědných za sport. Taková fluktuace nepomáhá koncepčnímu a systémovému řešení sportu. Pevně doufám, že se politická situace uklidní. Minimálně teď na základě nového služebního zákona na pozicích náměstků,“ uvedl Kejval. Podle něj je důležité, aby sportovci znali podmínky pro rozdělování financí dopředu.

Plánované zvýšení podpory sportu z letošních 5,5 miliardy na devět miliard Kejvala překvapilo. „Je potřeba to ale rozdělovat na investiční a neinvestiční peníze. Neinvestiční jsou pro nás důležité z hlediska vytváření systému. Investiční řeší vybydlenost sportovního prostředí, ta je obrovská,“ podotkl Kejval s tím, že dluh na údržbě sportovních zařízení je asi 60 miliard.