Autor ‚tří žonglů‘ Rada opět řádil: Ať ten mladý trenér nezavádí do ligy nové móresy

JABLONEC NAD NISOU Poprvé v kariéře si Petr Rada jako trenér vyzkouší skupinovou fázi evropských pohárů. A nutno říct, že zcela zaslouženě. Jeho Jablonec na jaře vyhrál v HET lize 11 zápasů ze čtrnácti, jen jednou prohrál a s 35 body se stal suverénně nejlepším týmem soutěže. Impulsivní trenér premiérový postup Severočechů do základní skupiny oslavil tradičně po svém - trenéru Olomouce Václavu Jílkovi na dálku vyčetl, že si dovolil zapochybovat nad tím, že Jablonec v předposledním 29. kole zvítězil 3:1 na hřišti Slavie sportovní cestou.

„Dobrý den pánové, už se těšte! Budete zas o mě něco psát a už to hlásíte šéfům? Nebojte, dělám si srandu!“

Tímto vzkazem k přítomným novinářům odstartoval Rada velice originální tiskovou konferenci po sobotní výhře Jablonce 2:0 ve 30. kole HET liga nad Slováckem, díky němu si Severočeši zajistili třetí místo v tabulce.

Rada měl v ruce vydání deníku Sport s Jílkovým výrokem, který označil výhru Jablonce na Slavii, díky čemuž se Severočeši dostali v tabulce na třetí místo právě před Olomouc, za zarážející.

A Sigma kvůli tomu musí v Evropské lize do 3. předkola, kdežto Jablonec se poprvé v historii klubu zúčastní základní skupiny soutěže a může se těšit na soupeře jako Chelsea, Arsenal, AC Milán, Lazio Řím či Marseille.

Rada, jenž jako trenér Sparty loni vzkázal kritizujícímu novináři, že ho nemá co kritizovat, když neudělá ani tři žongly, po zhodnocení úspěšné sezony nalistoval v novinách a novinářům odcitoval Jílkův výrok.



„Mrzí mě jedna věc. To, že někdo zpochybňuje naši práci! Vyhráli jsme na Slavii 3:1 a vyhráli jsme zaslouženě. A můj trenérský kolega říká, že Jablonec uhrál překvapivý až zarážející výsledek,“ začal doruda vytočený Rada svůj monolog.

„Ten chlapec z Olomouce (Jílek) je ještě mladý a do fotbalu ať nezavádí takové věci! Lidem tím dává podnět k tomu, aby zpochybňovali, jestli je fotbal čistý nebo není,“ vzkázal brzy šedesátiletý Rada o osmnáct let mladšímu Jílkovi.



Pověstný bouřlivák poukázal na to, že Jablonec po 16. kole ztrácel na Olomouc 11 bodů, díky výbornému jaru však skončil na konci soutěže o bod před ní.

„Olomouc hrála dobrý fotbal, má tam vynikající hráče a po podzimu před námi vedla o jedenáct bodů. A jestli je to trenér, měl to (třetí místo) uhrát. Zpochybňuje naše vítězství na Slavii, kde jsme vyhráli naprosto zaslouženě.“

„Slavii se nedařilo a měla spoustu šancí. Měla dvanáct střel, které neproměnila. Podržel nás (brankář) Hrubý. Taky bych mohl zpochybnit některé jejich výhry, ale to se nedělá! Tenhle chlapec je mladý a perspektivní a já mu přeji, ale ať váží svá slova,“ doplnil.

Radost hráčů Jablonce na Slavii

Pak se podivoval nad tím, že v hokeji si trenéři vyřídí věci mezi sebou a neútočí na sebe skrz média.



„Sleduji hokej, líbí se mi, ale nevidím, že by hokej pouštěl takové věci. A my se divíme, proč lidi nechodí na fotbal. Říkáme, že výsledek je překvapující až zarážející. Co to je? Jako že my bychom nemohli vyhrát na Slavii? Já tam vyhrál s Jihlavou 3:0!“

„Proč bych nemohl vyhrát? Tohle mě mrzí! Pan Jílek by měl zvážit, jestli je to správný nebo není. Já myslím, že není,“ řekl někdejší reprezentační kouč, který trénoval mimo jiné Spartu, Slavii i Plzeň.

Zároveň poukázal famózní jarní jízdou s Jabloncem, že i trenéři „staré“ školy mají mezi mladými kouči pořád své místo.

„A znovu se vrátím ke starý škole, do které mě už všichni řadí. Trenéři jako Vejvoda, Ježek, Brückner, pamatuji se je a tohle si nikdy nedovolili a byli to páni trenéři.“

„Mrzí mě to, že znehodnocuje trenérskou práci. Z kolegiality se to nedělá. Musel jsem to říci, protože celou dobu mě to mrzelo,“ dodal Rada.

Petr Rada ještě jako trenér Sparty.

Trenéra Jablonce pak mrzí, že ho do starého železa házejí i někteří novináři.



„Někdo o mně napsal, že neumím trénovat a hráči nevědí co hrát. Jsem rád, že můžu trénovat a jsem v lize.“

„Musím se přiznat, že jsem nechtěl daleko od domova kvůli nemocné mamince, takže je pro mě tato vzdálenost ideální, ale nikdy jsem neměl strach z trénování kdekoliv. Chci být v kabině s mladými kluky, jinak bych se asi hodně brzo scvrknul,“ dodal.

Jablonec tak nechal dvě příčky za sebou favorita na titul Spartu, kde musel po minulé sezoně nedobrovolně skončit. A Severočeši si zahrají poprvé v základní skupině Evropské ligy, Sparta na cestě do ní musí překonat tři soupeře.

„Asi všichni v klubu počínaje mnou, hráči a hlavně vedení, jsme šťastní, že jsme konečně v Jablonci prolomili to, co ho dříve nepustilo do pohárů,“ radoval se kouč, který Jablonec převzal v zimní pauze po svém současném asistentovi Zdeňku Kluckém.

„Musím říci, že jsme si třetí místo zasloužili. Udělali jsme 35 bodů. Není to moje zásluha, je to zásluha hráčů. Největší dík a poklona patří panu Peltovi, který klub vlastní a je to jeho srdcová záležitost.“

„Třetí místo patří zaslouženě jemu, podívá se do Evropy, o které dlouho snil. Ale hlavně chci říci, že třetí místo jsme uhráli fotbalově,“ uvedl Rada.

„Zadostiučinění, že jsem skončil před Spartou, ale necítím. Určitě to není o tom, že bych chtěl něco někomu dokazovat.“

„Sparta je u nás největší klub s největší tradicí a bylo by dobré, aby se do základní skupiny dostala. Potřebujeme body do koeficientu. Neberu to tak, že jsme třetí a Sparta pátá. To určitě ne. My jsme si to uhráli, Sparta ne a je to jejich problém,“ doplnil.

V základní skupině Evropské ligy by se Jablonec mohl utkat s Chelsea či Arsenalem, za nějž hraje Petr Čech, jehož vedl v reprezentaci.



„Může se stát, že bychom dostali Arsenal, kterého jsem nedávno potkal. V Evropské lize, pokud dostanete silné soupeře, je to zajímavé pro diváka a český fotbal.

„Samozřejmě ale platí, že když někam postoupíte, chcete jít dál. Myslím, že to pro Jablonec bude svátek a úspěch, ať už to dopadne jakkoliv,“ pokračoval.



Před sezonou bude muset Jablonec posílit, což Rada přiznal.

„Budeme hrát tři soutěže a kádr budeme muset doplnit. Myslím, že by to kluci měli zvládnout uhrát, budou mít přizpůsobenou přípravu, ale samozřejmě bychom chtěli kádr rozšířit. V této situaci, když chcete hrát v Evropě, nemůžete dát hráče pryč. Jedině pokud by přišla zajímavá nabídka...“

„Ale to záleží na vedení a na tom, jestli to pro klub bude zajímavé. Já osobně bych chtěl, aby kádr dostál co nejmenšího počtu změn s tím, že případné okysličení by rozhodně nebylo na škodu,“ dodal.