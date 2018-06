Australané nám zchladili palice, řekl po debaklu brankář Koubek

ST. PÖLTEN (RAKOUSKO) Brankář české fotbalové reprezentace Tomáš Koubek byl po debaklu 0:4 s Austrálií hodně zklamaný. Gólman Rennes však nechtěl moc panikařit, protože výsledek je podle něj příliš krutý a neodpovídá průběhu přípravného zápasu v Rakousku.

„Je to hodně kruté, protože obraz hry nebyl zas tak hrozný. Australané dobře bránili a vycházeli do rychlých protiútoků. A my jsme je do nich pouštěli postupem zápasu. Je to 0:4 a pěkně nám to zchladilo palice,“ řekl Koubek novinářům.



„Každý si to představoval jinak. Já taky. Dostat čtyři góly po takové sezoně, ve které jsem se cítil dobře... Bohužel, to je fotbal. Ve fotbale dostáváte to, co si zasloužíte,“ uvedl pětadvacetiletý gólman.

Z nejvyšší porážky českého týmu v samostatné historii však nechtěl dělat příliš velké drama. „Je třeba se zamyslet nad tím, kde jsme dělali chyby, ale zase bych nijak extra nepanikařil. Výsledek samozřejmě vypadá hrozivě, ale hra v poli nebyla až tak špatná. Máme mladý tým, který se určitě bude zlepšovat. Věřím, že ta budoucnost je před námi,“ prohlásil Koubek.

Český brankář Tomáš Koubek právě dostává druhý gól při přípravném zápase české reprezentace s Austrálií.

Největší rozdíl viděl v proměňování šancí. Australané, kteří na rozdíl od českého týmu postoupili na mistrovství světa, byli v koncovce mnohem chladnokrevnější. „Myslím, že s tím máme problém dlouhodobě. Se zachováním chladné hlavy ve vápně. Těch situací do vápna si vytváříme spoustu, ale tohle nás zlobí. Kdybychom vedli my, třeba to vypadá jinak. Takhle jsme si to vyžrali všichni až do dna,“ uvedl odchovanec Hradce Králové.

Očekává, že třetí branku, kterou dostal po střele na přední tyč, mu fanoušci budou vyčítat. Sám však nespekuloval, jestli mohl v 72. minutě trefě Mathewa Leckieho zabránit. „Z mého pohledu byly všechny situace těžké, ale z pohledu lidí takový možná třetí gól byl. Ale nevím, člověk chce chytit všechno,“ podotkl Koubek.

Za celou minulou sezonu inkasoval čtyřikrát pouze v prosincovém utkání francouzské ligy s mistrovským Paris St. Germain (1:4). „Takhle jsem si to nepředstavoval. Čtyři góly určitě nejsou hodné brankáře národního týmu, ale je to tak, jak to je. Člověk se na to podívá a bude se snažit poučit z chyb,“ konstatoval Koubek. „Fotbal nekončí, jedeme dál. Vzhůru teď znovu do práce. Ve středu nás čeká další prověrka,“ připomněl druhou rakouskou přípravu proti Nigérii.