ANKETA: Růžička a Hadamczik chválí bostonské 'Medvědy'. Stěhování problém nebude

PRAHA Český tým může až do čtvrtečního odpoledne, případně večera odpočívat a připravovat se na klíčový duel hokejového šampionátu v Dánsku. Ideální čas na hodnocení výkonů Jandačovy družiny v základní skupiny a výhled směrem ke čtvrtfinálovému duelu.

To pro LN a Lidovky.cz obstaraly osoby z nejpovolanějších v čele s koučem posledního zlatého týmu Vladimírem Růžičkou, kterých jsme se zeptali na pět stejných otázek.

1. Jak se vám zatím líbí výkony českého týmu na šampionátu?

2. Jak je nepříjemné, že skupinu začal se silnými soupeři, zatímco končil s těmi papírově slabšími?

3. Český tým se od roku 2012 před čtvrtfinále nikdy nepřesouval. Jak to je to náročné?

4. Co nyní český tým kromě stěhování čeká? Má dva dny volna...

5. Kdybyste měl tipovat, má tento tým šanci udělat medaili, přejít před čtvrtfinále?

VLADIMÍR RŮŽIČKA (olympijský vítěz z Nagana 1998 coby hráč, trenér zlatým týmů z MS 2005 a 2010)

1. Myslím, že náš tým zatím vypadá velmi slušně. Hodně jej zvedl příjezd Davidů Krejčího a Pastrňáka z Bostonu. Zatím předvádí naši poměrně hezký hokej, ale je to pořád stejné, vše se odvíjí od jednoho zápasu a tím je čtvrtfinále. Na tom se nic nemění, takže chytřejší budeme ve čtvrtek. Hlavní část začíná ve čtvrtek, základní skupiny vždycky nějak odehrajeme.

2. Tým to určitě ovlivnit může, jinak se naladíte na Švédy a jinak na Rakušany, ale nebral bych to jako něco zásadního. Každý rok je to podobné, jediné, co mi letos přijde jiné, tak jsou výsledky těch papírově slabších týmů. Že skutečně slabší jsou, kromě Dánů a Němců, kteří dokázali porazit pokaždé Finy, tak nikdo jiný nic překvapivého neukázal.



3. Většinou to ty třetí a čtvrtá místa odnesou, že se stěhují, nevidím v tom nějaký velký problém. Samozřejmě je lepší a příjemnější zůstat a nestěhovat se, ale velkou váhu bych tomu nedával. Led i haly jsou všude podobné.

4. Odpočinek a trénink. Určitě je to spíše lepší mít dva dny volna, než dohrát skupinu a hned jít do čtvrtfinále. Bral bych to jako českou výhodu.

5. Už si nelze moc vybírat, člověk musí počítat, že druhý tým opačné skupiny bude silný, na druhou stranu je ta tabulka hodně vyrovnaná. Myslím, že není důvod se obávat nikoho, máme silné mužstvo. Uvidíme ve čtvrtek.

ALOIS HADAMCZIK (s reprezentací vybojoval na MS tři medaile, stříbro a dva bronzy, je poslední český kouč, který přivezl z velké akce cenný kov)

1. Silně náš výkon ovlivnili výkony Davidů Krejčího a Pastrňáka, kteří jsou naprosto nadstandardní hráči. To, co předvedli proti Rusku, to už jsem dlouho neviděl. Oživili celé mužstvo. Zbytek turnaje jsme hráli se slabšími soupeři, proti kterým jsme kontrolovali hru. Občas je složité se na takové týmy motivovat. Strašně se mi líbí mladí kluci, kteří získali sebevědomí a hrají velmi dobře. Takže zatím splněná povinnosti s výtečným výkonem proti Rusku coby bonus.

2. Ono se to ví, že na mistrovství světa nebylo být tolik týmů, že některé týmy jsou tam navíc, jen pro popularitu hokeje. Ale nemyslím si, že je to nějak na škodu, týmy se mají alespoň šanci sehrát, zároveň musíte být pořád ve střehu, protože pokud papírově slabšího soupeře podceníte, tak se vám to může vymstít.



3. My jsme ten přesun zažili v roce 2012 před semifinále, kdy jsme se stěhovali ze Švédska do Finska. Hodně záleží na organizaci turnaje. Pokud všechno klape, tak to nevidím jako problém. Samozřejmě je příjemnější zůstat na jednom místě, v jedné kabině, ale tak to prostě chodí a vy s tím musíte počítat.

4. Myslím, že ty dva dny volna týmu určitě neuškodí, naopak je to dobře. Kluci si odpočinou, společně s trenéry se mohou na čtvrtfinále velmi dobře připravit.

5. Čtvrtfinále je vždy o tom, jak se vyspíte, jak vám to sedne. Je to hodně psychicky náročné, všechny ty silné týmy ví, že od něj se odvíjí úspěch a neúspěch na turnaji. Ale máme v týmu zkušené a hráče, kteří by si s tím měli poradit. A hlavně, máme dva velmi kvalitní gólmany, opravdu hodně kvalitní, od čeho se to bude odvíjet. Myslím, že tenhle tým může porazit kohokoliv, takže věřím, že postoupíme.

TOMÁŠ VLASÁK (trojnásobný světový šampion z let 1999, 2000 a 2001, semifinalista Světového poháru 2004)

1. Moc se mi líbí, jakou hrou se na šampionátu prezentujeme. Mužstvo je hodně bojovné, dobře bruslí a vypadá, že drží dobře při sobě. Na začátku turnaje jsme měli problémy s disciplínou, ale vypadá to, že se to podařilo srovnat. Věřím, že máme šanci uspět.

Český útočník David Pastrňák (vlevo) prochází přes obranu Běloruska.

2. Věděli jsme celou dobu, jak je to nalosované a že to takhle nejspíš dopadne. Důležité je, že máme před čtvrtfinále dva dny volno a můžeme se na klíčový zápas dobře připravit. Zápasy ve skupině jsou minulostí, teď je čas se zkoncentrovat na čtvrtfinále.



3. Kluky čeká kromě přesunu do Heringu spousta videorozborů Američanů, sžívání se s novým prostředím a celkově koncentrace na zápas. Určitě se podíváme na jejich přesilovky, oslabení a věřím, že budeme ve čtvrtek připraveni.

4. Těžko říct. Někomu to může prospět, někdo snáší změny hůře. Kluci si zvykli na nějaké zázemí v Kodani, ale na takové úrovni už by to neměl být problém, navíc Hering není daleko od Kodaně. Na prvním tréninku si zkusí led, osahají si stadion a ve čtvrtfinále to nebude podle mě rozhodovat.

5. Určitě máme šanci projít přes čtvrtfinále. Bude to hodně vyrovnané, Američané mají silný tým, ale ukázali, že umí také klopýtnout. Na Finsko v posledním zápase skupiny vůbec nestačili. Bude to o tom, jak se oba týmy dokáží připravit na nejdůležitější zápas turnaje.

VIKTOR UJČÍK (trojnásobný světový šampion z let 1996, 1999 a 2001, bronzový medailista z roku 1997)

1. Myslím si, že naše výkony měly stoupající tendenci, což je pozitivní. Záleží samozřejmě, jak se dokážeme srovnat s tím, že jsme hráli poslední tři zápasy proti slabším soupeřům. Nemohli jsme si to vybírat, takže se s tím musíme vypořádat. Líbil se mi hodně zápas proti Francii, kde jsme byli od začátku jasně lepší, ale pak se nám to trochu vymstilo při utkání s Rakouskem. Tam jsme po dvou rychlých gólech mysleli, že to půjde samo a Rakušané hráli uvolněně, padl jim tam gól a byli hodně nepříjemní. Bylo to zřejmě i tím, že se Rakousko už před zápasem s námi udrželo v elitní skupině MS a mohlo hrát bez nervů.

Pavel Francouz zasahuje při utkání s Běloruskem.

2. Výhodou je, že máme mezi zápasy docela dlouhou pauzu. Hráče určitě čeká trénink, kde bude hodně osobních soubojů, abychom se připravili na hru Američanů. Je to hlavně o hlavě, abychom se s tím pořádně srovnali, že je to klíčový zápas a připravili se na něj. Věřil bych panu Jandačovi, že dokáže tým dobře připravit.



3. Třeba nám stěhování pomůže. Nestěhovali jsme se sice od roku 2012, ale také jsme pěkně dlouho neudělali na světovém šampionátu úspěch. Asi bylo příjemné mít z hotelu tak blízko halu, jako to bylo v Kodani, ale kluci tam nejsou od toho, aby jim bylo příjemně, ale aby udělali co nejlepší výsledek.

4. Trenéři budou chtít ukázat hráčům do detailu hru soupeře. Máme dost hráčů z NHL, kteří Američany dobře znají a budeme určitě dobře připraveni. Musí do toho jít s čistou hlavou, zdravým respektem a nebýt podělaní.

5. Je úplně normální, že na tak dlouhém turnaji nějaký zápas týmu nevyjde. Čechům nevyšel tolik zápas se Švédskem a část zápasu s Rakouskem, Američané zase chybovali proti Finsku. Finové je v posledním zápase vyučili z efektivity a myslím si, že bychom to mohli taky dokázat. Nesmíme s Američany ale hrát otevřený hokej, protože mají skvělé individuality. Z dnešního zápasu je možná dobře, že nehrajeme s Finskem, protože vypadali skvěle.