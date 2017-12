Poslední výhru za tři body už si ani nepamatuji, směje se chomutovský Růžička

CHOMUTOV Dlouhých 49 dní čekali hokejisté Chomutova na tříbodovou výhru. Dočkali se ve 30. kole extraligy, když porazili 4:2 Jihlavu. Piráti tak půjdou do druhé reprezentační přestávky s důležitým vítězstvím v zádech, ke kterému přispěl brankou útočník Vladimír Růžička mladší.

Piráti za tři body naposledy vyhráli 22. října proti Pardubicím, které přetlačili na vlastním ledě 3:2. Tentokrát si vyšlápli na Duklu, kterou i díky dvěma přesilovkovým trefám přetlačili 4:2.

„Radost je veliká, ani už si nepamatuji, kdy jsme vyhráli naposledy za tři body,“ uvedl Růžička. „Bylo to pro nás hodně důležité utkání. Ubojovali jsme to. Jako dneska budeme muset hrát až do konce, už nemáme na co čekat,“ pokračoval Růžička.

„Jsme - nebo tedy byli jsme - pod dekou. Doufám, že proti Jihlavě jsme si ukázali, že hokej hrát umíme a budeme stejně pokračovat. Musíme pořád bojovat,“ zdůraznil osmadvacetiletý útočník. Chomutovští ve vyrovnané bitvě s Jihlavou vstřelili tři góly díky dobře zacloněnému výhledu brankáře Larse Voldena.

„Když se nedaří, tak se nedá hrát na krásu a góly do prázdné branky. Musíme házet puky na bránu, aby tam něco spadlo,“ řekl syn hlavního kouče Pirátů. Svěřenci Vladimíra Růžičky staršího ve 28. minutě ubránili dvojnásobné oslabení, sami si pomohli dvěma góly v početní výhodě. „Bojovnost, dobrý výkon dozadu, tlak do bránu a využité přesilovky. To proti Jihlavě rozhodlo,“ popsal pražský rodák.



Soutěž nyní čeká druhá reprezentační přestávka v sezoně, která bude vyhrazena turnaji Channel One Cup. „My se na reprezentační pauzu těšíme, protože si odpočineme a potrénujeme, určitě nám to může pomoct,“ přiznal centr druhé formace.

Před 30. kolem extraligy dělil dvanácté Piráty a třináctou Jihlavu jediný bod. Na posledním místě byl se 32 body Litvínov. Chomutovští i Verva se posunuli nahoru a Dukla opět klesla na dno. „S Jihlavou jsme byli snad o bod, takže to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Jít do přestávky s tím, že jsme poslední, to by nebylo nic moc. I tak to ale není veselé,“ uzavřel Růžička mladší.