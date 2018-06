Ani bookmakeři neví. Kdo ovládne osmifinále mezi Urguayí a Portugalskem?

Soči Fotbalisté Uruguay jako jediní zatím na světovém šampionátu v Rusku neinkasovali a čisté konto se pokusí udržet i v dnešním osmifinále proti úřadujícím mistrům Evropy Portugalcům. Duel startuje od 20:00 hodin.

Zápas v Soči bude soubojem druhého a třetího nejlepšího střelce uplynulé sezony španělské ligy, jihoamerický celek spoléhá na barcelonského Luise Suáreze a tým z Pyrenejského poloostrova zase na držitele Zlatého míče Cristiana Ronalda z Realu Madrid.



Utkání nemá favorita a podle sázkových kanceláří by mělo jít o nejvyrovnanější ze všech osmi osmifinále. Bookmakeři dokonce nezvykle vypsali na remízu po základní hrací době nižší kurz než na výhru Uruguay či Portugalska.

„Čeká nás velmi silný a úderný tým, to, že vyhráli mistrovství Evropy, hovoří za vše. Ráz zápasu budou určovat detaily a my se budeme snažit odstavit jejich útočníky,“ řekl uruguayský záložník Matías Vecino. „Jsme úřadující mistři Evropy a na hřišti to musíme demonstrovat,“ doplnil portugalský obránce Cédric Soares.

Diváci se těší na střet dvou hvězd a nejlepších reprezentačních střelců svých zemí. Suárez dal ve skupině dvě branky a Ronaldo se trefil dokonce čtyřikrát, takže se dělí v tabulce kanonýrů turnaje o druhé místo za vedoucím Angličanem Harrym Kanem. Portugalský kapitán se blýskl na úvod proti Španělsku hattrickem, v posledním duelu s Íránem ale nedal penaltu.

„Ronaldo je prvotřídní světová hvězda, ale nemůžete se na zápas připravovat tak, že budete přemýšlet pouze o jednom hráči. Budeme ho bránit se stejným respektem jako ostatní hráče,“ řekl uruguayský obránce Sebastián Coates.

Jeho celek se může pyšnit takřka neprostupnou obranou. Mistři světa z let 1930 a 1950 v letošních šesti utkáních ještě neinkasovali a bez obdržené branky zvládli i březnový zápas na turnaji v Číně s českým týmem (2:0). Portugalsko zase z posledních 32 soutěžních duelů jen jednou prohrálo v základní hrací době.

„Ano, jsme spokojeni, že neinkasujeme, ale stále je prostor pro zlepšení. Osmifinále bude extrémně náročné, protože nás čeká mnohem těžší soupeř, než jsme měli ve skupině,“ řekl uruguayský trenér Oscar Tabárez.

„Uruguay je skvěle propracovaný tým s trenérem, který je vede už 12 let. Dobře ví, co od zápasu chce. Myslím, že to bude pro obě strany velmi náročné. Ale já věřím svým hráčům a myslím, že půjdeme do dalšího kola,“ dodal portugalský kouč Fernando Santos.

Dojde na vůbec nejstarší trenérský duel v historii mistrovství světa. Tabárezovi a Santosovi je dohromady 135 let a tři měsíce a překonají tak dosavadní maximum, které držel zápas Řecka s Nigérií z roku 2010. Tehdy bylo trenérům Ottu Rehhagelovi a Larsi Lagerbäckovi 133 let a devět měsíců.

Uruguay usiluje o první postup do čtvrtfinále od roku 2010, kdy skončila čtvrtá. Portugalsko se naposledy dostalo na MS mezi poslední osmičku před 12 lety. Vítěz se utká s lepším z dvojice Francie - Argentina.