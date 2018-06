Angličané a Brazilci se bouří: Proč videorozhodčí během zápasu nic nedělají?

moskva Videorozhodčí je dobrý pomocník, ale zlý pán, pokud nechává zodpovědnost na hlavním rozhodčím na hřišti. To si alespoň myslí zástupci favoritů šampionátu z Anglie a Brazílie, kterým se nelíbí, že asistenti u videa nerevidovali chybné verdikty sudích.

Obě výpravy totiž nerozumí tomu, že videorozhodčí nezrevidovali rozhodnutí hlavních sudích a naopak mlčeli místo toho, aby situace rozhodčím nahlásili.

„Měli jsme kopat několik penalt, nerozumím tomu, že videorozhodčí nezasáhne, když z opakovaných záběrů šlo vidět několik faulů fotbalistů Tuniska,“ zlobil se po zápase s Afričany kapitán Angličanů Harry Kane, který v 91. minutě rozhodl o výhře svého týmu 2:1.



„V zápase bylo mnoho rozhodnutí v náš neprospěch. Nakonec bylo možná spravedlivé, že jsme v závěru dokázali dát vítězný gól,“ doplnil Kane.

Kolumbijský sudí Wilmar Roldán nařídil penaltu ve prospěch Tuniska, naopak dva zákroky ve vápně na Kanea jako penaltu neposoudil.

„Mohli jsme kopat několik penalt, zvlášť když se podíváte na to, jakou penaltu zahrávali oni. Ta byla docela přísná, ani to nevypadalo jako penalta. Při několika rohových kopech jsem se nemohl pohnout. Z toho důvodu je tu video... Ale takový je prostě fotbal, to jsou rozhodčí. To, že jsme se s tím dokázali vyrovnat, ukazuje náš charakter,“ dodal Kane.

Nespokojený s rozhodčím, potažmo jeho pomocníky u videa, byli i Brazilci.

Tamní svaz v otevřeném dopise požádal Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby objasnila použití videotechnologie z nedělního utkání se Švýcarskem (1:1).



Kanárky totiž zajímá, proč videorozhodčí nezrevidoval dvě rozhodnutí mexického sudího Césara Ramose v neprospěch Jihoameričanů.

„U vyrovnávacího gólu Švýcarů i po faulu na Gabriela Jesuse v pokutovém území hlavní rozhodčí jasně chyboval, takže by jeho verdikty měl přezkoumat videorozhodčí,“ stojí v otevřeném dopise.

Brazilci zároveň FIFA požádali, aby svazu zaslala nahrávky z činnosti videorozhodčího Paola Valeriho a jeho asistentů. Podle nich není možné, aby videorozhodčí situace mohli přehlédnout.