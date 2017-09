‚Amerika na kolenou.‘ Sportovci protestují proti Trumpovi, poklekl i zpěvák Wonder

New York Nesouhlasná reakce sportovců a majitelů sportovních klubů na kontroverzní výroky prezidenta Donalda Trumpa poznamenala prakticky všechny nedělní zápasy americké Národní fotbalové ligy (NFL). Trump minulý týden při návštěvě Alabamy vulgárně napadal hráče fotbalové ligy, kteří při tradičním hraní americké hymny různými formami protestovali proti policejnímu násilí na černoších. Majitelé klubů by jim podle prezidenta měli dát „padáka“.

Národní hymnu v amerických sportovních arénách hrají a zpívají před zahájením každého ligového utkání. Největší protest viděli diváci v neděli v Nashvillu, kde se při ceremoniálu na hřišti neobjevili žádní hráči z domácího týmu Tennessee Titans ani hostujícího Seattle Seahawks.

„Nebudeme vzdávat čest nespravedlnosti, kterou strádají černoši v této zemi. Jsme jednotní v odporu proti těm, kdo popírají naše základní svobody,“ uvedli v prohlášení hráči ze Seattlu.



Na hřišti při hraní hymny vznikla podle listu The New York Times bizarní situace, kdy kamery mohly zabírat jen funkcionáře a maskoty obou klubů.

V Chicagu při státní hymně na hřiště nepřišli hostující fotbalisté z Pittsburghu, v New Yorku se k protestu připojil i majitel klubu NHL New York Jets Christopher Johnson. Podobnou scénu viděli i diváci v Houstonu, kde hostující hráči klubu New England Patriots protestovali pokleknutím. Členové týmu i majitel Robert Kraft jsou přitom považováni za Trumpovy stoupence, píše The New York Times.



Protestovalo se v arénách v Los Angeles, ve Filadelfii, v Detroitu i v Indianapolisu. V několika městech se při protestním aktu z tribun ozývalo nesouhlasné bučení. Projevy odporu proti Trumpovým výrokům zaznamenali o víkendu novináři prakticky při všech zápasech NFL.

Trump dal několikrát najevo svůj odmítavý postoj k protestům proti tvrdému policejnímu přístupu k černošské menšině. Spor s americkými fotbalisty se rozhořel poté, co Trump v pátek vyzval vedení NFL, aby neumožnilo hrát těm sportovcům, kteří dávají najevo své názory během americké hymny.

„Nepotěšilo by vás, kdyby jeden z těch majitelů (klubů) NFL, když někdo neprojevuje respekt naší vlajce, řekl, hned toho zkurvysyna stáhněte z trávníku, pryč s ním, má padáka?“ řekl Trump davu svých příznivců na pátečním mítinku v Alabamě.