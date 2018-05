Američané s Korejci prohráli, poté je smetli rekordně 13:1 a jsou ve čtvrtfinále

USA - Korea 13:1 (4:1, 4:0, 5:0) (mistrovství světa v hokeji v Dánsku, skupina B, Herning) Branky a nahrávky: 9. A. Lee (D. Larkin, J. Gaudreau), 13. P. Kane (J. Gaudreau), 14. McAvoy (P. Kane, J. Gaudreau), 20. McAvoy (Kreider, D. Larkin), 24. D. Ryan (Martinez), 28. Coleman (Martinez, White), 29. P. Kane (McAvoy), 33. Atkinson (P. Kane, McAvoy), 46. T. Thompson (Milano, N. Jensen), 47. Atkinson (P. Kane, McAvoy), 50. Pionk (Butcher), 52. D. Ryan (DeBrincat, Pionk), 59. Milano (DeBrincat, T. Thompson) - 6. An Čin-hi (Kim Sang-uk, Kim Won-čon). Rozhodčí: Sjöqvist (Švéd.), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 5:11. Využití: 5:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7563. USA: Darling - Martinez, McAvoy, Butcher, C. Murphy, N. Jensen, Pionk, Hughes - Atkinson, White, P. Kane - A. Lee, D. Larkin, J. Gaudreau - Kreider, D. Ryan, DeBrincat - Gibbons, Coleman, Milano - T. Thompson. Trenér: Jeff Blashill. Korea: Dalton (28. Pak Song-če) - I Ton-ko, Kim Won-čon, Regan, O Hjon-ho, Plante, So Jong-čon, Song Hjong-Čchol - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, I Čong-hjon - Radunske, An Čin-hi, Swift - Šin Sang-hun, Pak U-sang, Šin Sang-u - Kim Won-čong, Pak Čin-kjo. Trenér: Pek Či-son.