A vítězi jsou? Všichni! Fenomén Federer, hecíř Nadal, smolař Berdych i mladíci McEnroea

Exhibice? To mně neba. Rafa a Fedex proti osmnáctiletým dětem? To je dopředu jasný, jak to dopadne. Podobná slova se šířila mezi českými fanoušky před startem prvního ročníku Laver Cupu v Praze. Po nedělním neuvěřitelné koncovce si ti samí fandové říkají: Byla to bláhovost, Laver Cup je to nejlepší, co jsem kdy viděl.

Když letos v únoru propagoval Roger Federer s Tomášem Berdychem Laver Cup, přijali fanoušci měření podobné populárnímu golfovému Ryder Cupu u se smíšenými pocity.

Při srovnání s dramatickými pražskými zápasy v Davis Cupu a Fed Cupu se chystaná akce připomínající exhibici netěšila extrémnímu zájmu.

Navíc. „Jaký to má smysl, když na jedné straně bude stát Tomáš Berdych a pět nejlepších hráčů současnosti (v té době Andy Murray, Novak Djokovič, Stan Wawrinka, Rafael Nadal a Roger Federer) a na té druhé hráči druhé kategorie?“ ptali se fandové.

Fanoušky tehdy nelákal ani fakt, že v Praze nebude chybět legendární Rod Laver, po němž je trofej pojmenována a role kapitánů se ujmou kdysi nesmiřitelní rivalové, slušňák Björn Borg a bouřlivák John McEnroe.



Jenže za půl roku bylo všechno jinak. Nadal s Federerem vzbudili nejen u českých fandů obrovský boom tím, že jako už téměř odepsaní hráči ovládli celý kalendářní Grand Slam, a nikdo si nechtěl nechat ujít šanci vidět oba hráče v akci na vlastní oči možná naposledy v Praze.

A především, nikdo nechtěl promarnit příležitost vidět Rafu s Fedexem poprvé vedle sebe ve čtyřhře a také v rámci jednoho týmu.

K tomu přibyla i lákavá sportovní stránka akce. Murray, Djokovič i Wawrinka předčasně ukončili kariéru, takže Evropa už nebyla před startem akce tak supersilná. Navíc na druhé straně ohlásil kapitán McEnroe účast oblíbence tribun Juana Martína del Potra a k tomu i potížisty Nicka Kyrgiose.

A i když se Del Potro na poslední chvíli kvůli únavě z Laver Cupu omluvil, už tehdy bylo jasné, že bude mít turnaj divácký úspěch, protože na všechny tři hrací dny byla O2 arena vyprodaná.

John McEnroe

Navíc hned úvodní den ukázal, že Evropa nedostane nic zadarmo. Zápasy skončily vždy těsně, navíc Nadal s Berdychem v úvodní čtyřhře prohráli.



Pověstnému bouřlivákovi McEnroeovi se navíc povedlo své šoumenství převést i na své hráče a tým světa by se za své kousky mohl klidně uživit i v šoubyznysu.

Vše podstatné se ale přihodilo v neděli. Tomáš Berdych na úvod po boku Marina Čiliče prohrál ve čtyřhře a ztratil tak i svůj třetí zápas na turnaji, protože padl i v sobotní dvouhře s Kyrgiosem.

Obr John Isner výhru z nedělní čtyřhry využil k tomu, aby později spláchl i světovou jedničku Nadala, a i když Evropané vedli před nedělí 9:3, klepali se až do posledního duelu o výhru.

Australský spratek Kyrgios, který je věrnou McEnroeovou dřívější kopií, nastoupil proti Federerovi zostra a po vyhraném prvním setu se zdálo, že padne i druhá legenda a o vítězi bude muset rozhodnout až dodatečná čtyřhra.

Nick Kyrgios

Švýcar sice druhý set vyhrál, v následném supertie-breaku však prohrával 5:8 a zdálo se, že bude muset jít spolu s Nadalem do jednosetového boje o všechno.



Federer však uplatnil svou zkušenost a v bouřlivé atmosféře dovedl zápas do vítězného konce.

Nejvíc slavil jeho dlouholetý souputník Nadal, který během zápasu hecoval Federera, své parťáky a diváky a po konci utkání skočil Federerovi kolem krku, jako by vyhrál největší titul své kariéry.

A ono to tak možná bude. Laver Cup v Praze započal něco, z čehož by mohla být tradice a první nervydrásající ročník ukázal, že už jen účastnit se jej bude pro všechny hráče velkou poctou.

V Praze totiž vyhráli všichni. Evropané, kteří potvrdili roli jasného favorita, „světáci“, co byli blízko od senzace, John McEnroe a Björn Borg, kteří sestavili týmy rvoucí se o výhru z posledních sil.

Rafael Nadal

Zvítězili také Roger Federer a Rafael Nadal, jež potvrdili roli hvězd, které nechtějí za žádnou cenu prohrát, trojice John Isner, Jack Sock, Nick Kyrgios, kteří hráli jako nikdy před tím.



A vyhrál i Tomáš Berdych, který sice ani jeden svůj zápas nevyhrál, nakonec se však mohl doma radovat po triumfech v Davis Cupu z dalšího cenného týmového triumfu.

Slavit triumf mohou i fanoušci, kteří se v neděli přišli na famózní souboje podívat a kteří dlouhé minuty tleskali celému spektáklu vestoje. Spolu s nimi mohou slavit i šéfové vyprodané O2 areny.

A největším vítězem je sám Laver Cup. Během prvního ročníku získal ve světě takový zvuk, že už teď se všichni zúčastnění těší na odvetu, která je na programu příští rok v září v Chicagu.