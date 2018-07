520 tisíc dresů za první den, milion followerů navíc. Ronaldo v Itálii táhne

TURÍN/PRAHA Přestup Cristiana Ronalda se projevuje nejen přílivem nových fanoušků Juventusu Turín. Během několika dnů ztratil jeho původní tým, španělský Real Madrid, na Twitteru více než milion sledujících.

Vítězové Ligy mistrů měli těsně před přestupem 31,97 milionu fandů. Po přestupu klubové ikony mohl správce sociálních sítí jen sprásknout ruce, protože našel už jen 30,6 milionu followerů.

To naopak v Itálii si mohou gratulovat. Minimálně v kolonce PR si mohou zaškrtnout kolonku splněno, za prvních 24 hodin se jim zvedly počty sledujících na Facebooku o půl milionu, na Twitteru dokonce o 1,1 milionu. A je neuvěřitelné, že nyní průměrně za jeden den klubovému Twitteru přibývá 50 000 nových fandů.



Ostatně, tweet, v němž Ronaldo zapózoval s dresem Juventusu, sdílelo přes 20 tisíc fanoušků a nasbíral přes 60 tisíc „lajků“.



Popularita samotného Cristiana Ronalda je na sociálních sítích vyšší, než obou zmíněných klubů dohromady. Globální značka, kterou CR7 dozajista je, přilákala do dnešního dne 73,5 milionu followerů.



Nicméně v Turíně si mohou gratulovat nejen ke sportovnímu přínosu jednoho z nejlepších hráčů světa, ale i k finančnímu přínosu, který je s celou transakcí spojený. K příchodu se pochopitelně váže přestupní poplatek ve výši 100 milionů euro i fotbalistova tučná výplatní páska.

Jak ale uvádí Business Insider, tak jen za prvních 24 hodin se prodalo 520 tisíc dresů s proslulou sedmičkou.



Což je zhruba polovina prodaných dresů Juventusu za rok 2017...

Ronaldo ostatně řekl pro BBC, že by chtěl Juventus posunout na vyšší úroveň. To ale nikdo nevěděl, že se tak stane, a to ani nebude muset kopnout do míče.