16. etapu Tour de France vyhrál Alaphilippe, závod ovlivnil protest farmářů

PRAHA Vítejte v Pyrenejích! První horský test na jihu Francie ovládl domácí cyklista Julian Alaphilippe. Šestnáctou etapu Tour de France z Carcassonne do Bagnéres de Luchon (218 km) rozhodl v závěrečném sjezdu. Byl nejrychlejší ze skupiny uprchlíků a také využil pádu vedoucího Brita Adama Yatese. Do cíle přijel Francouz s náskokem 15 vteřin.

Hlavní favorité dojeli pohromadě s odstupem více než osmi minut za vítězem. V čele závodu zůstává Brit Geraint Thomas ze stáje Sky před svým týmovým kolegou Chrisem Froomem.

Zbývalo pět kilometrů sjezdu do cíle v Bagnéres de Luchon. Pár posledních zatáček. Jenže právě jedna z těch doleva se Adamu Yatesovi stalá osudná. Příliš ostré naklonění, podklouznutí kola a Brit se zřítil k zemi.

Yates hned věděl, že je to špatně. Sotva patnáct vteřin za ním se přiřítil Julian Alaphilippe. Francouz proletěl kolem Brita, párkrát se za ním ohlédl, ale pádil dál vstříc svému druhému triumfu v letošním ročníku Tour de France.

Yates přitom výtečně načasoval svůj útok ze skupinky uprchlíků:13 kilometrů se při stoupání na Col du Portillon vydal do sóla. Na vrcholu, deset kilometrů před páskou, měl k dobru 20 vteřin na Alaphilippa a další vteřiny na ostatní pronásledovatele. Byl to pravděpodobně dostatečný náskok. Nebýt té levotočivé zatáčky...

A tak se mohl v lázeňském městečku v Pyrenejích radovat šestadvacetiletý Francouz. „Dneska to bylo hodně bláznivé. Bolí mě nohy a myslím, že bolí každého. Znal jsem poslední kopec i sjezd, ale stejně nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál. Jsem šťastný,“ povídal v cíli v dresu stáje Quick-Step do televizní kamery. Pak si šel na pódium obléknout puntíkatý dres nejlepšího vrchaře závodu. Znovu dokázal, že mu letos zatím patří právem.



Pětadvacetiletý Yates mohl jet pouze zklamaný k vozu stáje Mitchelton-Scott. Na Tour původně přijel bojoval o celkové pořadí. V Alpách však poznal, že by to byla marná snaha a raději chtěl zkusit zabojovat o etapový triumf. V první pyrenejské etapě dlouhé 218 kilometrů to málem vyšlo.

„Adam je velmi zklamaný. Těsně mu uteklo vítězství na Tour. Má na těle pár šrámů, ale hlavně je naštvaný,“ uvedl sportovní ředitel Matt White ze stáje Mitchelton-Scott. „Ve sjezdu musel Adam riskovat, protože za ním jel jeden z nejlepších sjezdařů na světě. Já jsem jel v doprovodném voze až za Alaphilippem a musím říct, že takovou jízdu jsem v životě neviděl,“ uznal White.

Favorité neútočili

Až o osmi minut později přijeli do cíle hlavní favorité. Přes tři pyrenejské kopce se přesunuli společně. Jen Fuglsang z Astany v závěrečném stoupání a poté Landa z Movistaru ve sjezdu vyzkoušeli krátce pozornost týmu Sky. Nikdo jiný se k pokusu o nástup neodvážil. V celkovém Top 10 se tak nic nezměnilo. Ve žlutém dresu lídra Tour zůstává Brit Geraint Thomas ze stáje Sky před svým týmovým kolegou Chrisem Froomem.

Ve středu čeká na jezdce další pyrenejský test. Ovšem velmi netradiční. Sedmnáctá etapa měří pouhých 65 kilometrů, zato vede přes tři vrcholy. Zatřese celkovým pořadím Tour?